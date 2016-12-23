Бывший детский сад АО «РЖД» отремонтировали

26 декабря в этом детском саду, относящемся теперь к центру образования №8, состоится первый новогодний утренник.

26 декабря в 12.00 в детском садике, относящемся теперь к центру образования №8, состоится первый новогодний утренник. Мероприятие посетит глава администрации города Евгений Авилов.

Это дошкольное учреждение было передано на баланс города Тулы в результате реорганизации частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72 ОАО «РЖД». Расположено оно по адресу улица Серебровская, 16.

По проекту его вместимость составит 100 мест (4 группы) для детей от 2 до 7 лет.

Планируется открытие следующих возрастных групп:

вторая группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет – 1 группа;

разновозрастная группа для детей от 2 до 4 лет – 1 группа;

средняя группа для детей от 4 до 5 лет – 1 группа;

разновозрастная группа для детей от 5 до 7 лет – 1 группа.

В учреждении предусмотрены следующие помещения:

групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);

музыкально-физкультурный зал;

сопутствующие помещения (медицинский блок, кабинет заместителя директора по дошкольной работе, пищеблок, методический кабинет).

В состав групповой ячейки входят зоны:

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды),

групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи, организации дневного сна),

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),

туалетная (совмещенная с умывальной).

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы.

Группы будут функционировать в режиме полного дня с 07.00 до 19.00, 5 дней в неделю, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

На проведение ремонтных работ было выделено 7 858,4 тысячи рублей (из них 2 200,0 тысяч рублей – бюджет Тульской области, 5 658,4 тысячи рублей – бюджет муниципального образования город Тула).

На приобретение оборудования выделено 4 519,3 тысячи рублей (1 301,2 тысячи рублей - бюджет Тульской области, 3 218,1 тысячи рублей – бюджет муниципального образования город Тула).