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Бывший детский сад АО «РЖД» отремонтировали

Бывший детский сад АО «РЖД» отремонтировали

26 декабря в этом детском саду, относящемся теперь к центру образования №8, состоится первый новогодний утренник.

26 декабря в 12.00 в детском садике, относящемся теперь к центру образования №8, состоится первый новогодний утренник. Мероприятие посетит глава администрации города Евгений Авилов.

Это дошкольное учреждение было передано на баланс города Тулы в результате реорганизации частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72 ОАО «РЖД». Расположено оно по адресу улица Серебровская, 16.

По проекту его вместимость составит 100 мест (4 группы) для детей от 2 до 7 лет.

Планируется открытие следующих возрастных групп:

  • вторая группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет – 1 группа;
  • разновозрастная группа для детей от 2 до 4 лет – 1 группа;
  • средняя группа для детей от 4 до 5 лет – 1 группа;
  • разновозрастная группа для детей от 5 до 7 лет – 1 группа.

В учреждении предусмотрены следующие помещения:

  • групповые ячейки  (изолированные помещения для каждой детской группы);
  • музыкально-физкультурный зал;
  • сопутствующие помещения (медицинский блок, кабинет заместителя директора по дошкольной работе, пищеблок, методический кабинет).

В состав групповой ячейки входят зоны:

  • раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды),
  • групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи, организации дневного сна),
  • буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
  • туалетная (совмещенная с умывальной).

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы.

Группы будут функционировать в режиме полного дня с 07.00 до 19.00, 5 дней в неделю, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

На проведение ремонтных работ было выделено 7 858,4 тысячи рублей (из них 2 200,0 тысяч рублей – бюджет Тульской области, 5 658,4 тысячи рублей – бюджет муниципального образования город Тула).

На приобретение оборудования выделено 4 519,3 тысячи рублей (1 301,2 тысячи рублей - бюджет Тульской области, 3 218,1 тысячи рублей – бюджет муниципального образования город Тула).

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 16:10 +1
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