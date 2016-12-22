Туляки стали больше тратить в интернете
Чаще всего с помощью электронных денег оплачивают сотовую связь и интернет-покупки.
Об этом сообщает пресс-служба Яндекс.Деньги.
За 2017 год с помощью Яндекс.Денег пользователи из Тулы потратили на покупки в интернете на 16% больше, чем годом ранее.
Чаще всего в сети туляки оплачивают через интернет мобильную связь, свои заказы в интернет-магазинах, компьютерные игры, опции в социальных сетях и госуслуги.
Количество платежей увеличилось на 11%.
Вырос средний чек: с 684 до 711 рублей.
По этому показателю лидирует покупка авиабилетов. Средний чек на их оплату в этом году составил 7248 рублей. Это на 13% больше, чем тот же показатель в прошлом году.
Топ-10 онлайн-платежей туляков
Средний чек в разных категориях:
- Авиабилеты - 7248 руб.
- Билеты на развлекательные мероприятия - 2697 руб.
- Кредиты - 2083 руб.
- Квитанции, госуслуги - 1859 руб.
- Покупки в интернет-магазинах - 1081 руб.
- Оплата ЖКХ - 661 руб.
- Книги - 638 руб.
- Интернет - 504 руб.
- Онлайн-игры - 432 руб.
- Соцсети - 246 руб.
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