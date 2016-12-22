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Туляки стали больше тратить в интернете

Туляки стали больше тратить в интернете

Чаще всего с помощью электронных денег оплачивают сотовую связь и интернет-покупки.

Об этом сообщает пресс-служба Яндекс.Деньги.

За 2017 год с помощью Яндекс.Денег пользователи из Тулы потратили на покупки в интернете на 16% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в сети туляки оплачивают через интернет мобильную связь, свои заказы в интернет-магазинах, компьютерные игры, опции в социальных сетях и госуслуги.

Количество платежей увеличилось на 11%.

Вырос средний чек: с 684 до 711 рублей.

 

По этому показателю лидирует покупка авиабилетов. Средний чек на их оплату в этом году составил 7248 рублей. Это на 13% больше, чем тот же показатель в прошлом году.

Топ-10 онлайн-платежей туляков

Средний чек в разных категориях:

  1. Авиабилеты - 7248 руб.
  2. Билеты на развлекательные мероприятия - 2697 руб.
  3. Кредиты - 2083 руб.
  4. Квитанции, госуслуги - 1859 руб.
  5. Покупки в интернет-магазинах - 1081 руб.
  6. Оплата ЖКХ - 661 руб.
  7. Книги - 638 руб.
  8. Интернет - 504 руб.
  9. Онлайн-игры - 432 руб.
  10. Соцсети - 246 руб.

 

 

 

 

 

 

 

сегодня, в 13:49 0
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