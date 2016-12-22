Туляки стали больше тратить в интернете

Чаще всего с помощью электронных денег оплачивают сотовую связь и интернет-покупки.

Об этом сообщает пресс-служба Яндекс.Деньги.

За 2017 год с помощью Яндекс.Денег пользователи из Тулы потратили на покупки в интернете на 16% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в сети туляки оплачивают через интернет мобильную связь, свои заказы в интернет-магазинах, компьютерные игры, опции в социальных сетях и госуслуги.

Количество платежей увеличилось на 11%.

Вырос средний чек: с 684 до 711 рублей.

По этому показателю лидирует покупка авиабилетов. Средний чек на их оплату в этом году составил 7248 рублей. Это на 13% больше, чем тот же показатель в прошлом году.

Топ-10 онлайн-платежей туляков

Средний чек в разных категориях: