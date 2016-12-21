В Черни экс-начальник почтового отделения присвоила свыше 200 тысяч рублей

Кроме денег женщина также украла с рабочего места материальные ценности на сумму 15 тысяч рублей.

Чернским районым судом осуждена бывший начальник отделения почтовой связи Долматово, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Женщину признали виновным в присвоении.

Судом установлено, что с 28 апреля по 29 июня текущего года 59-летняя начальница присвоила вверенные ей товаро-материальные ценности (открытки, тетради, карандаши, газеты, журналы и т. д.) на общую сумму 15067 рублей.

Кроме того, она украла из кассы 224 895 рублей. На данный момент весь причинённый ущерб возмещён.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.