В Черни экс-начальник почтового отделения присвоила свыше 200 тысяч рублей
Кроме денег женщина также украла с рабочего места материальные ценности на сумму 15 тысяч рублей.
Чернским районым судом осуждена бывший начальник отделения почтовой связи Долматово, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Женщину признали виновным в присвоении.
Судом установлено, что с 28 апреля по 29 июня текущего года 59-летняя начальница присвоила вверенные ей товаро-материальные ценности (открытки, тетради, карандаши, газеты, журналы
Кроме того, она украла из кассы 224 895 рублей. На данный момент весь причинённый ущерб возмещён.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.
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