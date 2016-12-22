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Глава администрации МО Приупское заплатит штраф за отписку

Глава администрации МО Приупское заплатит штраф за отписку

Юрию Шевченко предстоит выплатить 5 000 рублей.

13 сентября 2016 года в администрацию муниципального образования Приупское Киреевского района обратилась жительница пос. Приупский с просьбой прояснить ситуации со снятием ее дома с капитального ремонта.

Письменный ответ на данное обращение администрацией муниципального образования Приупское не направлялся.

24 декабря Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». 

Постановлением мирового судьи судебного участка №25 Киреевского района Юрий Шевченко привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 12:07 0
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