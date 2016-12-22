Депутаты утвердили бюджет Тульской области на три года

В закон внесли 14 поправок, в том числе учтены дополнительные ассигнования 122,7 млн руб на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Тульской области» (в части строительства и ремонта домов культуры в сельской местности) и 93 млн рублей на ремонт госучреждений здравоохранения.

Закон о бюджете области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность.

В бюджете предусмотрена индексация размера выплат, компенсаций и предоставляемых льгот в соответствии с законами Тульской области исходя из уровня инфляции 4% ежегодно.

Сделан акцент на финансовое обеспечение реализации майских указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы, социальных выплат и пособий.

На укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных организаций дошкольного и общего образования в 2017 году будут направлены средства в объеме 818,4 млн рублей.

На строительство и ремонт Домов культуры в сельской местности планируется истратить 122 млн рублей.

Впервые в законе в виде отдельных приложений указаны средства на государственную поддержку семьи и детей на 2017 год – 18,5 млрд рублей, на 2018 год – 18,7 млрд рублей и на 2019 год – 19,3 млрд рублей (определены два направления – образование и социальная политика).

Запланировано финансирование строительства новых объектов, в их числе – корпуса Тульской детской областной клинической больницы, Крапивенский психоневрологический интернат, завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Веневе, Узловой, Шатске.

Приоритеты межбюджетных отношений направлены на поддержку муниципальных образований.

В 2017 году они получат дополнительную финансовую помощь порядка 700 млн рублей благодаря установлению единого норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога на имущество организаций в размере 5 процентов.

Также 40 процентов от минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, будет зачисляться в местные бюджеты.

Увеличивается и процент отчислений в муниципальные бюджеты от акцизов на нефтепродукты: 30 процентов вместо 22. Эти средства имеют целевое назначение и будут направлены на формирование муниципальных дорожных фондов.

Также на заключительном заседании Думы депутаты обсуждали изменения в закон Тульской области «О туристической деятельности» и «О музеях и музейной деятельности».

Михаил Иванцов заявил, что депутаты подготовили поправки в законопроект, но их отклонили. В частности, некоторые депутаты выступали с предложением создать отдельную программу поддержки туризма и наделить органы исполнительной власти дополнительными полномочиями.

Но, по словам Галины Алешиной, эти поправки противоречат федеральному законодательству. Согласно поправкам в закон о музеях полномочный орган исполнительной власти, то есть министерство культуры, имеет право не только приобретать музейные предметы и экспонаты, включенные в состав негосударственной части музейного фонда, но и выкупать бесхозные музейные предметы и коллекции.

Депутаты приняли также закон о дополнительных мерах соцподдержки Героев Советского Союза, России и полных кавалеров «Ордена Славы». В частности, в честь 75-летия обороны Тулы детям защитников Тулы, которым посмертно присвоено звание Героя России, будут выплачена единовременная поддержка в размере 200 тысяч рублей в равных долях.

Законопроект также предполагает расширить меры соцподдержки жителям региона, удостоенным звания «Герой соцтруда».