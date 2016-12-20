Жителя Богородицка осудили за убийство собутыльника

В августе текущего года мужчина в ходе ссоры избил приятеля и задушил шнурком от кроссовок.

Богородицкий районный суд вынес обвинительный приговор жителю районного центра за убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Установлено, что днём 21 августа 2016 года 34-летний осуждённый распивал со своими знакомыми алкоголь на берегу пруда. Между ним и ещё одним мужчиной из компании завязалась ссора. Осуждённый нанёс приятелю множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем задушил его шнурком от кроссовок.

Суд приговорил убийцу к 9 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а так же постановил взыскать с него 500 000 рублей в счёт компенсации морального вреда и 11 600 рублей в счёт возмещения материального вреда потерпевшей.