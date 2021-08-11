Муниципальный проект «Наш город» зарекомендовал себя с положительной стороны

Работы по благоустройству в рамках муниципального проекта «Наш город» ведутся во всех округах Тулы.

На его реализацию из городского бюджета выделено 100 млн рублей. В программу вошли 296 объектов. За всеми объектами закреплены кураторы от Тульской областной и городской Дум. Народные избранники принимают активное участие в приемке и мониторинге работ.

На стадии строительства сейчас три объекта в пос. Ленинском в округе заместителя председателя Тульской городской Думы Алексея Ионова. На площадках заканчивается монтаж оборудования. В ближайшее время установят травмобезопасное резиновое покрытие.

Алексей Ионов – Программа «Наш город» оказалась нужной и востребованной. Ведь жители зачастую хотят решить простые бытовые проблемы около своих домов. Очень актуальной она стала и для населенных пунктов Большой Тулы. В селе Хрущево, поселках Барсуки, Плеханово, Ленинский возможностью улучшить свои дворы туляки активно воспользовались, – отметил Алексей Ионов.

В округе Владимира Суслина по ул. Металлургов, 100 обустраивают детскую площадку. Игровой комплекс включает несколько зон, скамейки и урны.

– Это положительный пример того, как можно решить вопрос с благоустройством придомовой территории. Уверен, реализация муниципального проекта «Наш город» в последующие годы позволит оборудовать детские городки во многих тульских дворах, – считает Владимир Суслин.

Опрятный, ухоженный, современный двор, новые дорожки – это уже не мечта, а почти реальность жителей домов № 18, 20 и 22 по М. Горького на Косой Горе. Там в завершающую стадию переходят работы в рамках проекта «Наш город». Работы начались здесь в мае. В июне уже стояли новые опоры освещения, проложен подземный кабель, подключены фонари и светильники. Сейчас в работе пешеходные дорожки и тротуар. Затем произведут озеленение.

Председатель совета МКД №18 Ирина Богачева рассказала, что жители неоднократно подавали заявки на участие в различных программах ранее.

Ирина Богачева – Мы давно ждали и теперь очень рады. Спасибо депутатам гордумы, главе города Тулы Ольге Слюсаревой, депутату областной думы Юрию Цкипури, что нас услышали и помогли войти в программу «Наш город». Наконец-то у нас появится возле дома красивое и современное место для отдыха.

Современная благоустроенная контейнерная площадка появилась на пересечении улиц С. Перовской и Гоголевской тоже благодаря проекту «Наш город».

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева:

Анастасия Дементьева - В этом микрорайоне существовала многолетняя проблема в организации места накопления твердых коммунальных отходов. Ранее здесь стояли два восьмикубовых контейнера, которые постоянно были переполнены, поскольку мусор сюда складируют жители более 10 многоквартирных домов. Вместе с туляками было принято решение заменить устаревшие емкости для складирования отходов и оборудовать современную контейнерную площадку.

Старший по дому № 22 по ул. Софьи Перовской Алексей Ишутин подтвердил, что проблема с перенакоплением мусора на этом участке волновала жителей давно и только благодаря участию в муниципальной программе вопрос удалось решить.

Алексей Ишутин – Работы выполнены качественно. Мы надеемся, что эта площадка будет служить долго и порядок и чистота сохранятся. В дальнейшем мы планируем участвовать в проект «Наш город». Есть много идей, которые нам бы хотелось реализовать, – сказал активист.

Депутаты Тульской городской Думы принимают активное участие в приемке объектов, где работы уже завершены. В межведомственные комиссии входят представители МУ «ГСЕЗ», подрядных организаций и инициативные жители.

Так, Александр Швыков принял участие в приемке работ по ремонту подъездов в многоквартирном доме по ул. М. Жукова, д. 4. Туляки остались довольны качеством ремонта.

По заявке жителей домов № 19 по улице Шухова и № 11, 13, 32, 43, 45, 47 по ул. Щегловская засека выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия с нарезкой карт. В доме № 5 б по ул. Шухова отремонтированы отмостки и установлены козырьки над подъездами. Депутат Дмитрий Федотов принял участие в приемке работ.

Ремонт отмосток домов произведен по адресам по ул. Приупской, 9-б и 2-й проезд Металлургов, 2, корп. 2. Надежда Козьякова в составе приемочной комиссии осмотрела объекты. Депутат Олег Погорелов принял участие в комиссионной приемке работ по ул. 2-й проезд Гастелло д. 17, к. 2 в Пролетарском терокруге. В ходе приемок недостатков не обнаружено, по результатам подписаны соответствующие акты.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева: