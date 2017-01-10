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Туляки на велопараде в Москве при -28: чтобы согреться, пили чай из тульского самовара!

Туляки на велопараде в Москве при -28: чтобы согреться, пили чай из тульского самовара!

На зимний велопробег в столицу отправился туляк Денис Ворошнин. Своими эмоциями от экстремального путешествия он поделился с читателями Myslo.

8 января в Москве прошел Второй зимний велопарад. Участникам нужно было проехать всего 14 километров.

И, вроде бы, ничего особенного. Но! Участники катались по Москве на велосипедах при температуре -28.

Это мероприятие вызвало неоднозначную реакцию среди журналистов, блогеров и «диванных критиков». Все они твердят: незачем было ехать в такой мороз, нужно было велопробег отменить из-за мороза.

Один из велосипедистов-участников туляк Денис Ворошнин уверен: погода велопарадам не помеха. Главное — потеплее одеться.

О велопараде

- Я давно дружу с организаторами велопробега. Постоянно участвую в таких мероприятиях. И не так важно, Тула это или Москва.

В этот раз на велопробеге, учитывая погоду, условия были приближенные к боевым (смеется). Морозильник конкретный! У всех участников в итоге были лица Дедов Морозов и Снегурочек: на ресницах, бороде - иней.

Но меня это совершенно не испугало. Как и всех остальных. На велопарад собрались около 500 участников. И все они знали, на что идут. Поэтому и оделись потеплее. А кто замерзал в пути, спешивался и бежал рядом с велосипедом, чтобы согреться.

Все мероприятие сопровождала дежурная скорая. И к медикам никто не обращался. Все участники успешно добрались до финиша.

Отдельно — о погоде

- За окном хоть и было -28, в прогнозе говорили, что ощущаться будет как все -38! Среди участников много шутили по этому поводу. Кстати, есть у меня друг из Сибири, который живет сейчас в Москве. И вроде закален сибирскими морозами, но он не решился прокатиться с нами.

Друзья меня провожали на велопарад, как на войну! Переживали.

На самом деле эмоции от велопарада нереальные! Это круто — как-будто сам себе вызов бросаешь.

«Пили чай из тульского самовара»

- Мы согревались чаем из самоваров. Кстати, один из них был тульским! Из него и пил. А еще нам раздавали пирожки к чаю.

Я привез с собой в Москву «волшебный» чай в термосе. Сразу оговорюсь — безалкогольный.

Просто приготовлен по особому рецепту: смешан из разных сортов, среди которых был пряный чай с красным перцем, и «заправлен» кокосовым сахаром. В такую погоду важно получать углеводы! Своим необычным напитком с удовольствием делился с друзьями.

Кстати, организаторы не рекомендуют брать с собой на велопробег алкоголь. Опьянение обманчиво на морозе.

Несмотря на всякие негативные отзывы, которые писали, в основном, «диванные критики», скажу, что атмосфера получилась дружеской и теплой! Все остались довольны.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:04 +7
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