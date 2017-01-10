Туляки на велопараде в Москве при -28: чтобы согреться, пили чай из тульского самовара!
На зимний велопробег в столицу отправился туляк Денис Ворошнин. Своими эмоциями от экстремального путешествия он поделился с читателями Myslo.
8 января в Москве прошел Второй зимний велопарад. Участникам нужно было проехать всего 14 километров.
И, вроде бы, ничего особенного. Но! Участники катались по Москве на велосипедах при температуре -28.
Это мероприятие вызвало неоднозначную реакцию среди журналистов, блогеров и «диванных критиков». Все они твердят: незачем было ехать в такой мороз, нужно было велопробег отменить из-за мороза.
Один из велосипедистов-участников туляк Денис Ворошнин уверен: погода велопарадам не помеха. Главное — потеплее одеться.
О велопараде
- Я давно дружу с организаторами велопробега. Постоянно участвую в таких мероприятиях. И не так важно, Тула это или Москва.
В этот раз на велопробеге, учитывая погоду, условия были приближенные к боевым (смеется). Морозильник конкретный! У всех участников в итоге были лица Дедов Морозов и Снегурочек: на ресницах, бороде - иней.
Но меня это совершенно не испугало. Как и всех остальных. На велопарад собрались около 500 участников. И все они знали, на что идут. Поэтому и оделись потеплее. А кто замерзал в пути, спешивался и бежал рядом с велосипедом, чтобы согреться.
Все мероприятие сопровождала дежурная скорая. И к медикам никто не обращался. Все участники успешно добрались до финиша.
Отдельно — о погоде
- За окном хоть и было -28, в прогнозе говорили, что ощущаться будет как все -38! Среди участников много шутили по этому поводу. Кстати, есть у меня друг из Сибири, который живет сейчас в Москве. И вроде закален сибирскими морозами, но он не решился прокатиться с нами.
Друзья меня провожали на велопарад, как на войну! Переживали.
На самом деле эмоции от велопарада нереальные! Это круто — как-будто сам себе вызов бросаешь.
«Пили чай из тульского самовара»
- Мы согревались чаем из самоваров. Кстати, один из них был тульским! Из него и пил. А еще нам раздавали пирожки к чаю.
Я привез с собой в Москву «волшебный» чай в термосе. Сразу оговорюсь — безалкогольный.
Просто приготовлен по особому рецепту: смешан из разных сортов, среди которых был пряный чай с красным перцем, и «заправлен» кокосовым сахаром. В такую погоду важно получать углеводы! Своим необычным напитком с удовольствием делился с друзьями.
Кстати, организаторы не рекомендуют брать с собой на велопробег алкоголь. Опьянение обманчиво на морозе.
Несмотря на всякие негативные отзывы, которые писали, в основном, «диванные критики», скажу, что атмосфера получилась дружеской и теплой! Все остались довольны.