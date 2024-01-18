Посмотрите, какими стали котята, спасенные читателями Myslo

Вы, наверное, соскучились без новостей про Кефира и Булку? Рассказываю! Ребята уже на финишной прямой выздоровления. Гадкий лишай лечится, хотя и медленно.

Сейчас изменения уже очень заметны. При нас котят светили под специальной лампой — пятна остались только на ушках и мордашках. Небольшие, даже не пятна, просто отрастает зараженная шерсть. Подождать еще нужно, но это уже такие мелочи по сравнению с тем, что было.

Совсем скоро ребятам можно будет уезжать в любящие ручки. Врач говорит, по осторожным прогнозам, недели через три (надеемся!) котаны должны-таки перестать светиться.

В остальном у Кефира и Булки все замечательно. Их главное хобби — еда, ничего не изменилось. И это заметно по объемам и щекам. Врач говорит, что пытается кормить их меньше, но хитрюшки сидят с такими жалостливыми мордами, что сердце тает.

А еще наши ребята развлекаются как могут. Недавно совершили побег из клетки ночью. Действовали как настоящая ОПГ: вскрыли замок — и навстречу приключениям. Правда, не рассчитали: Булка полезла под шкаф и застряла. В общем, операция провалилась.

Котята живут в клетке, но не сильно скучают. Мы передали им игрушки, так что заняться есть чем. Булка и Кефир исправно ходят в лоток и мысленно готовятся стать домашними. Скажу по секрету: у Булки появились потенциальные «ручки». Но пока говорю шепотом, чтобы не сглазить, потому что нужно дождаться, когда котаны будут полностью здоровы.

Ну а пока смотрю на фото и никак не могу понять: как такие красавцы получились из вот этих клопов? Чудеса!

Есть и не очень приятные новости. У нас заканчиваются деньги. Только за услуги клиники мы отдали уже 67 758 рублей. Плюс были лекарства, еда, пеленки, наполнитель. Сейчас на счету котиков осталось 8570 рублей. Едят они уже сухой корм, с этим проще, но стационар в клинике все еще нужно оплачивать. Он стоит 700 рублей в день за двоих.

Если вы можете, давайте соберем еще немного и доведем историю со спасением до конца. Помочь все еще можно на карту Сбера по номеру: +7 920 782-14-28. Думаю, в сумме нам нужно не больше 10 тысяч рублей. Одному — внушительно, а всем миром — подъемно. Так что если все получится, будет настоящее счастье!

Историю сарделек можно найти по этим ссылкам:

Журналисты Myslo нашли котят в коробке. Хвостикам нужна помощь

Как поживают котята, спасенные читателями Myslo

Котята, спасенные читателями Myslo, передают привет

Вторничные котовски!

Фото Алексея Пирязева.