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Как поживают котята, спасенные читателями Myslo

Как поживают котята, спасенные читателями Myslo

Мы знаем, что вы ждали этих новостей. Но мы боялись спугнуть, собирали чеки, заказывали еду и теперь готовы поделиться!

Котята — девочка и мальчик — сейчас живут в стационаре Ветеринарного центра доктора Мельниковой на ул. Некрасова в Туле. Потихоньку они восстанавливаются. Их лечат от лишая, вирусной инфекции глаз и проблем с пищеварением.

Ребята слабенькие. По словам врачей, когда мы их нашли, они только-только открыли глаза. Поэтому кормить их посоветовали кормом для совсем маленьких котят — «Мнямс Delicatesse Starter». Он малышам очень нравится. Сейчас в рацион еще добавляют размоченный в воде ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT. Он тоже создан специально для крошечных «клопов».

Аппетит у Кефира и Буси (так мы их назвали) ооочень хороший. Передачки в ветклинику здоровенные.

Потихоньку ребята восстанавливаются. Глаза стали явно лучше. Сами научились ходить в лоток, правда, с аккуратным приемом пищи пока проблемы. В миске они оказываются сразу всей мордой и с лапами, поэтому постоянно чумазые. Врач моет их каждый день, но пока аристократический чистоты не добились. Впрочем, это сейчас не главное.

Главное — здоровье. Они стали активнее и покрепче. Пищеварение получше, скоро им начнут давать таблетки от лишая. Совсем маленьким их давать побоялись.

Кефир и Буся передают вам привет и огромное спасибо! Всего того, что мы описали выше, не было бы, если бы не вы!

Общими усилиями удалось собрать 46 000 рублей. Скрины с перечислениями выложу в галерею. Там каждый может найти свои. Те, кто перечислял не на Сбер, смотрите переводы из других банков. Эти деньги я переводила между своими счетами.

8125 рублей из этих денег мы уже отдали за стационар и лечение. 

629 рублей потрачено на наполнитель в «Четырех Лапах». Нужен был древесный комкующийся, с обычными гранулами им пока сложно.

Несколько раз покупали корм в магазине «Усатый — Полосатый», эти переводы тоже будут видны: 295,5 руб., 845 руб. и 1182,5 руб.

Сейчас на счете котят — 35 000 рублей. Пока этого хватает.

Подробные чеки из ветклиники тоже выложу в галерею. Спасибо вам, что не бросаете! Пока у малышей есть все для дальнейшего лечения. Нет только хозяина!

Если вдруг вам приглянулись эти ребята — знайте, что уже через месяц, а может, и меньше они будут подыскивать себе новое жилье! 

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Автор:
сегодня, в 12:30 +17
Потерялась домашняя кошка
Потерялась домашняя кошка
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