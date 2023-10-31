Журналисты Myslo нашли котят в коробке. Хвостикам нужна помощь

Журналисты Myslo обнаружили коробку с котятами во дворе одного из жилых домов. Кто-то оставил ее в неприметном месте так, что люди весь день ходили рядом и даже не думали заглянуть внутрь.

Одному богу известно, сколько эти пушистые клопы просидели в коробке. В 6 утра она уже точно была. Грязные и больные комки как будто уже и не надеялись на чудо и не звали на помощь, замяукали только, когда увидели нас.

Мы не смогли пройти мимо. За сутки котята вряд ли выжили. Мы отнесли их в ветеринарку на ул. Некрасова в Туле. Эта клиника была единственной, кто согласился принять горюшек в стационар. Помимо вирусной инфекции, у котят оказался еще и лишай. Один из котят — мальчик, он порезвее, второй котенок — девочка. Ей досталось больше — переохлаждение, слабость и остальные «прелести».





По прогнозу врачей, на лечение уйдет около месяца. Ребята будут в стационаре под присмотром и с лечением. День стационара стоит 500 руб. в сутки на каждого, плюс лекарства, корм.

Если честно, помощь этим хвостам бы не помешала. С меня — выписки из Сбера и чеки. Перечислить хвостикам можно на карту Сбера, привязанной к номеру +7-920-782-14-28.



Ну и в идеале найти бы зверенышам дом. Но это желание пока шепотом, сейчас главное — привести этих букашек в порядок