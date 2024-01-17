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Троих щенков нашли зимой в норе

Троих щенков нашли зимой в норе

В норе три эти девчонки грели друг друга в мороз. Когда волонтеры обнаружили их, щенки лежали, прижавшись друг к другу своими маленькими тельцами. Это помогло выжить.

Теперь щенки ищут дом. Им около трех месяцев, будут некрупными. Обработаны от паразитов и привиты. 

Все вопросы по тел. +7-915-685-58-69 (Наталья).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 07:00 +2
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