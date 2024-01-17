Троих щенков нашли зимой в норе

В норе три эти девчонки грели друг друга в мороз. Когда волонтеры обнаружили их, щенки лежали, прижавшись друг к другу своими маленькими тельцами. Это помогло выжить.

Теперь щенки ищут дом. Им около трех месяцев, будут некрупными. Обработаны от паразитов и привиты.

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