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Ласковая девочка ищет хозяина

Ласковая девочка ищет хозяина

Этой девчушке семь месяцев, и она невероятная! Очень покладистая и ласковая. С такой собакой не будет никаких проблем. Она хочет понравиться чловеку, и делает для этого всё.

Добрая и общительная, дружит с кошками и собаками. Очень хочет стать домашней!

Все вопросы по тел. 8-920-764-96-46 (Оксана).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
сегодня, в 12:09 +2
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