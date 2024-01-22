Ласковая девочка ищет хозяина

Этой девчушке семь месяцев, и она невероятная! Очень покладистая и ласковая. С такой собакой не будет никаких проблем. Она хочет понравиться чловеку, и делает для этого всё.

Добрая и общительная, дружит с кошками и собаками. Очень хочет стать домашней!

Все вопросы по тел. 8-920-764-96-46 (Оксана).

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