Вторничные котовски!

Информация для тех, кто в нашем блоге следит за историей Булки и Кефира. Нам прислали новые фоточки из клиники.

Кажется, кто-то сильно прибавил в размерах. По лечению все стабильно: лишай зарастает, но процесс не самый быстрый.



По морде и пятнам видно, что еще месяц точно проведут в заточении.

Сами редиски, кстати, не переживают. В клинике говорят, что «стоят на ушах день и ночь».



Финансовая помощь пока не нужна: денег у ребят на карте достаточно. Но посылать лучи на то, чтобы Булка и Кефир нашли дом после лечения, уже прям сильно нужно!