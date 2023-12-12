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Вторничные котовски!

Вторничные котовски!

Информация для тех, кто в нашем блоге следит за историей Булки и Кефира. Нам прислали новые фоточки из клиники.

Кажется, кто-то сильно прибавил в размерах. По лечению все стабильно: лишай зарастает, но процесс не самый быстрый.


По морде и пятнам видно, что еще месяц точно проведут в заточении.
Сами редиски, кстати, не переживают. В клинике говорят, что «стоят на ушах день и ночь». 🙈


Финансовая помощь пока не нужна: денег у ребят на карте достаточно. Но посылать лучи на то, чтобы Булка и Кефир нашли дом после лечения, уже прям сильно нужно!

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Автор:
вчера, в 16:08 +8
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