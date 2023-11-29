Котята, спасенные читателями Myslo, передают привет

Почти месяц прошел с того момента, как мы нашли коробку с котятами. Рассказываем, что произошло за это время.

Карапузы знатно подросли: каждый батончик весит уже больше килограмма. Котята набрались сил благодаря специальному корму для малышей и хорошему аппетиту. Кефир и Булка набивают животики целыми днями, стараются как могут.

С глазами проблему решили, с пищеварением тоже все устаканилось. Единственное, что теперь осталось победить, — лишай. Котят в клинике моют специальным шампунем, уже неделю дают таблетки, но поражения еще большие. Их видно на главной фотографии на мордочках и вот на этих фото и видео на животе (кадры сделаны 17 ноября, первые два фото — 29 ноября).

Котята все еще находятся в стационаре Ветеринарного центра доктора Мельниковой на ул. Некрасова в Туле.

Из приятного — котята ходят в лоток. Стали активные, с удовольствием играют и ведут себя так, как положено малышам в их возрасте.

Из хорошего — корма, пеленок и еды пока достаточно.

Из трудностей — лишай. Это долгоиграющая штука. Судя по объему поражений, это еще на месяц. Проживание в клинике стоит на двоих 1000 рублей в день. Получается, дороговатый санаторий. Мы потихонечку начинаем кричать SOS.

За услуги клиники уже отдали 33 000 рублей плюс пеленки, корма лекарства, наполнители. В итоге сейчас на счету малышков осталось 9000 рублей. Это еще на 9 деньков проживания в клинике.

Ваша помощь будет очень кстати. Перечислить хвостикам можно на карту Сбера, привязанной к номеру +7 920 782-14-28.

И конечно, в идеале найти бы крохам дом. Понимаем, что пока с лишаем это нереально. Но вы пока присмотритесь, какая красота растет!

Напомним, история котят вот здесь и здесь.