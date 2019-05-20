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Возьмите Августину к себе

Возьмите Августину к себе

Прекрасная Августина ищет дом.

Текст автора объявления:

Августина прекрасна. Божественно прекрасна. Вы только взгляните на эту шубку, да медведь бы удавился от зависти, если бы увидел. 

А эти глаза? Умные, внимательные, добрые.  И характер у нее просто замечательный: уютная, ласковая, ненавязчивая, спокойная и любящая. Замечательная кошка, как ни крути.

Августине 1 год, она здорова (стерилизована), непривередлива в еде и приучена к лотку.

Звоните и приезжайте в гости, ведь такая красота не каждый день ищет своего человека!

8 (920) 777-78-51, Кристина.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:21 +6
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