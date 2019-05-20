Возьмите Августину к себе
Прекрасная Августина ищет дом.
Текст автора объявления:
Августина прекрасна. Божественно прекрасна. Вы только взгляните на эту шубку, да медведь бы удавился от зависти, если бы увидел.
А эти глаза? Умные, внимательные, добрые. И характер у нее просто замечательный: уютная, ласковая, ненавязчивая, спокойная и любящая. Замечательная кошка, как ни крути.
Августине 1 год, она здорова (стерилизована), непривередлива в еде и приучена к лотку.
Звоните и приезжайте в гости, ведь такая красота не каждый день ищет своего человека!
8 (920) 777-78-51, Кристина.