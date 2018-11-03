Пять малышей ждут тёплый дом и любовь хозяев

Эти малыши были подброшены во двор жилого дома.

Все 5 щенков очень общительные и игривые.

Посмотрите в эти чудесные глаза, сколько в них теплоты и ласки, которую они готовы вам подарить!

Эти крохи нуждаются в любви и опеке. Скоро холода, они не смогут выжить на улице.

Подарите им жизнь - возьмите

себе друга!

Примерный возраст 2-2,5 месяца

Телефон: 8 (999) 796-15-69.