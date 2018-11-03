Пять малышей ждут тёплый дом и любовь хозяев
Эти малыши были подброшены во двор жилого дома.
Все 5 щенков очень общительные и игривые.
Посмотрите в эти чудесные глаза, сколько в них теплоты и ласки, которую они готовы вам подарить!
Эти крохи нуждаются в любви и опеке. Скоро холода, они не смогут выжить на улице.
Подарите им жизнь - возьмите
себе друга!
Примерный возраст 2-2,5 месяца
Телефон: 8 (999) 796-15-69.
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