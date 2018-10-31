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Милые котята скучают в приюте. Подарите им семью!

Милые котята скучают в приюте. Подарите им семью!

Всех этих чудесных котят нашли на улице неравнодушные люди и принесли в приют.

У малышей еще нет имени, они очень игривые и ласковые детки.

Им тесно в клетке «Любимца», котята в буквальном смысле тянутся к людям, интересуются окружающими и хотят внимания.

Они обожают играть и мило мурлыкают. Подарите им уютный дом, и они отплатят вам своей безграничной любовью и лаской.

Малыши ждут вас в приюте «Любимец» в Туле, на ул. Набережной, 3, тел. 8-920-277-00-02.

А еще этим малышам нужен влажный корм для котят. Если вы хотите помочь, привезите его в «Любимец». Подробности в группе приюта ВКонтакте

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:07 +9
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