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В Заречье найдена собака. Кто потерял?

В Заречье найдена собака. Кто потерял?

Эта девочка была найдена на ул. Арсенальной.

Она молодая, до двух лет. Явно была домашней, не бродячая.

У неё есть отличительная особенность на лапе и была когда-то проведена операция.

Возможно, собака сбежала из-за течки.

Если это ваша собака или вы
знаете, чья она, – звоните!

Телефон +7 (910) 152-94-95, Ирина.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 14:26 +9
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