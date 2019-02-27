В Заречье найдена собака. Кто потерял?

Эта девочка была найдена на ул. Арсенальной.

Она молодая, до двух лет. Явно была домашней, не бродячая.

У неё есть отличительная особенность на лапе и была когда-то проведена операция.

Возможно, собака сбежала из-за течки.

Если это ваша собака или вы

знаете, чья она, – звоните!

Телефон +7 (910) 152-94-95, Ирина.