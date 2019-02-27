В Заречье найдена собака. Кто потерял?
Эта девочка была найдена на ул. Арсенальной.
Она молодая, до двух лет. Явно была домашней, не бродячая.
У неё есть отличительная особенность на лапе и была когда-то проведена операция.
Возможно, собака сбежала из-за течки.
Если это ваша собака или вы
знаете, чья она, – звоните!
Телефон +7 (910) 152-94-95, Ирина.
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