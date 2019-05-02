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Помогите спасти собачье семейство!

Помогите спасти собачье семейство!

Обнаружена собака со щенками - в районе Ивановских дач. Заглавное фото сделано при приближении к собаке с попыткой её покормить. Собака отбежала, а завязанный пакет вдруг стал шевелиться! Три щенка были спасены. Можно только догадываться, что собака (у неё перебита левая задняя лапа) нашла своих выброшенных щенков по запаху, перенесла в более укромное место и просто грела туго завязанный каким-то злыднем пакет.
Дальнейшая их участь также незавидна.
Срочно требуется закуток во дворе частного дома! Хотя бы временно, пока щенки не подрастут. В идеале хотелось бы их пристроить, найти хозяев.
Сейчас очень срочно нужно вывезти их с территории дач. Иначе их убьют, особенно если подросшие щенки будут лазить по дачам или даже просто валяться на окрестных грядках.
Телефон для связи 8 999 782 02 46

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Автор: Makl, сегодня, в 16:34 +8
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