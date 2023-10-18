18 октября: Дизайнеры придумали как допивать молоко и новый вид бионических протезов

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Японские дизайнеры придумали оригинальный способ, как мотивировать детей допивать молоко. Они стали украшать бутылки напитка комиксами в стиле манга, нанесенными белой краской.



Перед этим компания Seki Milk провела исследование, которое показало, что большинство японских школьников не допивают молоко за обедом. Это может вызывать недостаток кальция и других питательных веществ.

Производители заключили договор со студией, которая выпустила оригинальную серию комикса. Чтобы прочитать ее, нужно опустошить бутылку. Теперь авторы идеи надеются, что дети не будут просто выливать молоко.

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В новом исследовании, ученые описали историю женщины по имени Карин, которая потеряла правую руку из-за несчастного случая на ферме более 20 лет назад.

Последующие годы она страдала от мучительных фантомных болей, а стандартный протез казался ей громоздким и не позволял заниматься повседневными делами.

Так несколько лет назад Карин стала одной из первых пациенток, участвующих в проекте DeTOP – международном исследовании, которое занимается разработкой бионических конечностей следующего поколения.

Нейромышечно-скелетный имплантат позволяет мысленно управлять протезной рукой, поднимать предметы и шевелить пальцами по своему желанию.

Результаты испытания оказались крайне успешными: согласно исследованию, теперь Карин может выполнять 80% действий, связанных с повседневной жизнью, в которых ранее она была ограничена.

За несколько лет использования протеза, пациентка научилась поворачивать дверные ручки, готовить еду, чинить электронику и заниматься другими обыденными делами.

По словам самой женщины, ее фантомные боли ослабли и стали проявляться гораздо реже.

Карин – одна из трех пациентов, участвующих в проекте DeTOP. Двух других пациентов пока только предстоит исследовать, но ученые уже полны восторга и надежды. Они верят, что в ближайшем будущем этот вид бионических протезов станет доступен всем, кто в нем нуждается.

World of Wearable Art (WOW) — это международный конкурс дизайнеров, принимающий заявки более чем из сорока стран. На нём представляют «носимое искусство», то есть одежду, которая создана в первую очередь как произведение искусства, а не повседневная вещь или образ для выхода в свет.

Необычного настроения!