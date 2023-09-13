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Утро в Туле
13 сентября: Телевизор для собак и непрошеный гость на свадьбе

13 сентября: Телевизор для собак и непрошеный гость на свадьбе

Доброе утро! Настраиваемся на новый рабочий день вместе с аппетитным завтраком и порцией хороших новостей. Поехали!

Тепло не уходит. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +18 градусов.

Инженеры из Южной Корей разрабатывют телевизор, который могут смотреть собаки. Его особенность в частоте кадров и количестве цветов, более подходящих для зрения животных.

Фильтр усиливает насыщенность синего и желтого оттенков — собаки различают их лучше всего. Также в устройство встроят динамики с частотой 40 кГц+, которые позволяют животным слышать более насыщенные звуки.

Телевизор также будет оснащен камерой, чтобы владельцы могли следить, чем питомец занимается в их отсутствие. Экран устройства разработан с учетом размеров животных.

Сегодня слушаем Aqua-My oh My.

Один из самых популярных певцов в мире Эд Ширан пришел без приглашения на свадьбу к незнакомцам в Лас-Вегасе и спел им свой новый трек. Прямо в момент торжественных клятв.

Молодоженов зовут Джордан и Картер. В момент внезапного появления рыжей звезды с гитарой они как раз держались за руки, готовясь сказать друг другу «да». Однако Эд и его бэк-вокалист слегка оттянули этот момент, исполнив еще не вышедший трек Magical, который, как ожидается, войдет в грядущий альбом певца.

Все происходящее снималось на камеру и позже было выложено в аккаунт Ширана. Некоторые пользователи даже стали обвинять певца в агрессивном пиаре и срыве чужого праздника. Но на самом деле молодоженам сюрприз более чем понравился: Эда даже сделали свидетелем на свадьбе. Теперь именно его подпись стоит в документах о заключении брака Джордана и Картер.

«Большое спасибо за самый волшебный день в нашей жизни, мы никогда это не забудем», — написала позже невеста в комментариях под постом. 

Хотите выделиться из толпы, чтобы прохожие обратили на вас внимание? Тогда смотрите идеи оригинальных и прикольных шарфов – именно то, что вам необходимо. Такие веселые аксессуары непременно добавят яркости в ваш образ, и поднимут настроение.

Теплого настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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