12 сентября: Безалкогольный алкоголь и робот, который будет ходить в школу вместо вас

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Облака-облака. Сегодня в Туле +18 и переменная облачность.

Британская лаборатория GABA Labs разрабатывает синтетический аналог алкоголя Alcarelle. Он обеспечивает расслабляющий эффект без похмелья и других побочных эффектов.

Alcarelle представляет собой безвкусное вещество, которое можно добавлять в другие напитки — алкогольные или безалкогольные — чтобы повысить их опьяняющий эффект без негативных побочных эффектов.

«Мы знаем, где в мозге алкоголь оказывает свои хорошие и плохие эффекты, и какие именно рецепторы в этом участвуют. Вы можете воздействовать на те части мозга, на которые хотите», — рассказал доктор Дэвид Натт

Создатели надеются, что продукт поступит в продажу к 2026 году. Он находится в разработке уже довольно давно, но процесс одобрения регулирующими органами идет очень медленно.

Сегодня танцуем под Lady Gaga - Alejandro.

В японских школах начали внедрять роботов, которые заменят учеников, если они боятся приходить в школу из-за неуверенности в себе. Чиновники надеются, что это поможет им привыкнуть к общению и вернуться в классы.



Роботы будут свободно перемещаться между всеми помещениями. С их помощью ученики смогут посещать все занятия, принимать участие в дискуссиях и дополнительных мероприятиях.

Сами дети отметили, что им понравилось нововведение. Виртуальный класс помог им повысить самооценку, а также меньше беспокоиться об общении с учителями и одноклассниками.

Порой наши любимые собаки ведут себя странно и нелепо — на то они и собаки! Мы всё равно любим их, даже за самое уморительное поведение. Взгляните на этих сумасшедших и странных пёселей — и пусть они надолго зарядят вас положительными эмоциями.

Позитивного настроения!