27 декабря: Удивительные скульптуры из снега от пенсионерки и рекордная елка из автомобилей

Доброе утро! До Нового года осталось 5 дней. Признавайтесь, сколько килограмм мандаринов съели за декабрь?

Город засыпает, просыпаются осадки. Сегодня в Туле опять будет дождь со снегом, а температура воздуха составит -3 градуса.

В Новосибирске пенсионерка стала настоящей снежной волшебницей. Галина Тюрина, несмотря на свой возраст - 82 года, каждый год создает из снега уникальные скульптуры к Новому году. Уже четвертый год женщина радует местных жителей своими творениями и становится все более известной.

Тюрина начала свой творческий путь с отдельных скульптур, но потом решила перейти на более масштабные композиции. За эти годы она создала фотозоны на тему донорства, поздравления защитникам Отечества и “Смешарики”. Пенсионерка работает над каждым творением вручную, тщательно прорабатывая каждую деталь.

Несмотря на морозы, Галина выходит на улицу и начинает свой труд. Ей не страшны и 35-градусные морозы, ведь ее сердце согревает любовь к творчеству. Она усердно работает, делая перерывы только на чай, и каждый день вносит новые штрихи в свои скульптуры.

Эта удивительная история о том, как возраст и жизненные трудности не могут помешать человеку творить, дарить радость и создавать красоту. Галина Тюрина является ярким примером того, что талант и любовь к своему делу способны преодолеть любые преграды.

Сегодня просыпаемся под Дискотека Авария — Новогодняя.

В Красноярске произошло настоящее новогоднее чудо! Автомобилисты города объединились и создали потрясающую елку из 800 автомобилей!

Организаторами этого невероятного события стали сообщества “Живой Красноярск” и “Автокайф”, которые смогли найти площадку для такого масштабного проекта. Елка из автомобилей стала самой большой в России и привлекла внимание многих людей.

На мероприятие приехал представитель ООО “Книга рекордов”, который вручил организаторам соответствующий сертификат. Это стало ярким подтверждением того, что их творение действительно уникально и заслуживает признания.

Фотографии и видео с автоелки быстро разлетелись по социальным сетям, вызвав восхищение у многих пользователей.

Праздник уже стучится в двери, а вместе с ним и корпоративы. В офисах и кабинетах уже давно появились нарядные ёлки, украшенные в соответствии со вкусами сотрудников. Мы сделали подборку фотографий, демонстрирующих как работники украшают свои рабочие места к празднику.

Креативного настроения!