26 декабря: Котики на рисовых полях и искусственная елка, которой больше 100 лет

Доброе утро! До Нового года осталось 6 дней. А вы уже закупились продуктами для праздничного стола?

Зимой и не пахнет. Сегодня в Туле будут осадки в виде дождя и снега, а воздух опустится до -2 градусов.

В далекой провинции Чианграй, Таиланд, живет необычный художник-фермер, который превращает свои рисовые поля в произведения искусства. С помощью современных технологий и своего творческого подхода, он создает на полях удивительные образы котов, которые привлекают внимание местных жителей и туристов.

Художник использует специальную систему GPS-меток для того, чтобы правильно посадить семена риса и создать эскиз образа кота. Этот процесс требует много времени и терпения, но в результате получаются уникальные и красочные поля, которые радуют глаз и заставляют удивляться мастерству художника.

Кроме того, этот талантливый человек также строит специальные смотровые вышки на своих рисовых полях, чтобы местные жители и туристы могли насладиться красотой своих творений с высоты. Художник надеется, что его рисовые коты привлекут еще больше людей к его полям и помогут развить туризм в регионе.

Так, этот уникальный художник-фермер сочетает свои таланты в рисовании и сельском хозяйстве, создавая неповторимые произведения искусства и обеспечивая свою семью средствами к существованию. Его работа служит примером того, как современные технологии и творческий подход могут преобразить сельскохозяйственные угодья и сделать их местом притяжения для туристов и местных жителей.

Сегодня слушаем Wham! - Last Christmas.

В Британии на аукционе была продана самая «скромная» рождественская елка в мире, которая оказалась с уникальной историей.

Эта маленькая елка, подаренная маленькой девочке Дороти Грант в 1920 году, стала символом семейных традиций и реликвией. Всего 25 веток елки были украшены 12 ягодами, шестью свечами и даже ватой вместо снега. В то время после войны елочные украшения были большим дефицитом, и Дороти пришлось использовать вату вместо настоящих снежинок.

Дороти очень берегла свое рождественское деревце, и оно стало символом семейных ценностей и традиций. Когда Дороти умерла в возрасте 101 год, она передала елку в наследство своей дочери Ширли.

Несмотря на свою простоту и скромность, эта елка вызвала большой интерес у участников аукциона. Ее начальная стоимость была оценена в 60–80 фунтов, но история Дороти и ее семейная связь с деревом сделали его еще более ценным. Финальная цена продажи составила 3400 фунтов.

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Нереального настроения!