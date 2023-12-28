28 декабря: Фигуры в воздухе из 1499 квадрокоптеров и торты с атмосферой русской глубинки

Доброе утро! До Нового года осталось 4 дня. Расскажите, как вы встречали необычно Новый год? Может вы были в другой стране или в новой компании? Пишите в комментариях и читайте хорошие новости!

Холодает. Сегодня в Туле ожидаются осадки в виде снега, воздух опустится до -4 градусов.

В штате Техас состоялось уникальное рождественское представление, которое поразило зрителей и установило сразу два новых рекорда Гиннеса. Организатором мероприятия стало агентство DroneNation, которое использовало для шоу 1499 квадрокоптеров.

Шоу состояло из нескольких частей, каждая из которых была посвящена определенному персонажу. Так, зрители увидели Санта-Клауса, который появился в виде огромного изображения из дронов, а также Щелкунчика и девочку с подарками. Но самым ярким моментом представления стала огромная рождественская ёлка, созданная из светящихся дронов. Она стала символом праздника и радовала глаз зрителей на протяжении всего шоу.

Особенностью представления было то, что каждый из персонажей был показан под определенную музыку, которую транслировали на одном из радиостанций Техаса. Это создавало атмосферу настоящего рождественского праздника и делало шоу еще более запоминающимся.

Продолжаем настраиваться на праздники под НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ - Аркадий Хоралов, Аурика Ротару и Андрей Дементьев.

Сургутский кондитер выпустил серию тематических тортов, отражающих атмосферу российской глубинки. Так, недавно в продаже появились шедевры под названием “Панелька”, “Мусорка”, и “Телевизор”, которые сразу стали популярными среди местных жителей и туристов.

Все торты выполнены с особым мастерством и передают атмосферу российской провинции. “Панелька” сделана из шоколадного бисквита с ганашем, а сверху покрыта мастикой, имитирующей панельные дома. “Мусорка” состоит из желе, лимона и шоколада, что создает ощущение настоящей мусорки. Торт “Телевизор” представляет собой настоящий шедевр, внутри которого находятся пекан, карамель и грибная начинка.

Каждый торт стал не только вкусным лакомством, но и уникальным произведением искусства.

Пользователи сети сгенерировали в DALL-E 3 новогодние наборы Lego, которые близки каждому россиянину.

Хорошего настроения!