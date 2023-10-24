24 октября: 319 стаканов на голове и челлендж 1120 литров пива за 200 дней

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

Зонт сегодня точно пригодится. В Туле пройдет дождь, а воздух прогреется до +4 градусов.

62-летний киприот Аристотелис Валариотис установил новый рекорд для Книги Гиннесса, удержав на голове девять подносов с 319 бокалами, весом 30 кг в течение 20 секунд.

Для фиксации рекорда достаточно было 10 секунд и можно было просто стоять. Однако Валариотис пританцовывал. Днем он работает советником по безопасности, а ночи посвящает своему истинному призванию — танцам с бокалами на голове.

"По ночам я превращаюсь в артиста", — рассказал Аристотелис, развлекающий людей в ресторанах и на мероприятиях с 1995 года. " Мне нравится это делать. Я вижу лица зрителей, полные напряжения и мук, как будто они смотрят фильм".-говроит также он

Сегодня просыпаемся под Depeche Mode - Enjoy The Silence .

Житель Гилфорда, Великобритания, 25-летний Джон Мэй задался целью выпить 2 000 пинт (или 1 120 литров) пива за 200 дней. Джон ежедневно отчитывается о результатах челленджа в тиктоке, считая выпитые пинты, калории и потраченные на алкоголь деньги.

На вопрос о реакции организма на выпитый алкоголь Джон отвечает, что слишком молод для похмелья и практически всегда чувствует себя пьяным. Единственное, что беспокоит блогера, это количество потраченных на пиво денег – на 190 день Мэй извёл 7 716 фунтов стерлингов или около 920 тысяч рублей.

Число калорий, употреблённых блогером вместе с пивом, приближается к 353 тысячам (примерно 1 855 калорий в день). Мэй не жалуется на проблемы с печенью, но сразу после челленджа собирается пойти к врачу.



На данный момент за челленджем Джона Мэя в тиктоке следят около 77 тысяч человек. Контент Мэя так зашёл зрителям, что некоторые их них обещают прилететь из Ирландии, чтобы посмотреть, как Джон выпивает последнюю пинту пива.

Некоторые вещи, которые придумывают дизайнеры, слишком странные для нашего восприятия. Но выяснить, что хотели сказать этими произведениями художники, часто становится невыполнимой миссией. В этом посте вы увидите причудливые дизайнерские идеи.

Классного настроения!