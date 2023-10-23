23 октября: Автопортрет акулы и гайд по использованию смартфона

Доброе утро! Врываемся в новую неделю и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Захватите зонт. Сегодня в Туле будет ливень, а воздух прогреется до +14 градусов.

Большая белая акула по имени Бретон за несколько лет путешествий «нарисовала» свой автопортрет с помощью GPS-трекера. Его надели исследователи, чтобы отслеживать перемещение рыбы.

«Голова» акулы представляет собой массу точек у побережья Флориды, а «спинной плавник» отчетливо виден вокруг Вашингтона и Нью-Йорка. «Хвост» — это длинный путь, ведущий в Атлантику.

Акулу весом 652 килограмма впервые заметили в 2020 году у побережья Новой Шотландии и назвали в честь острова Кейп-Бретон. Сейчас большие белые акулы считаются уязвимым видом.

Сегодня ничего не стесняемся и слушаем Иван Дорн — Стыцамэн.

Девушка из Рязани решила помочь своей 60-летней маме освоить айфон и написала для неё подробную памятку, в которой рассказывается о возможностях этого гаджета.

В этом своеобразном "учебнике" есть инструкции на все случаи жизни: как переслать фото и найти нужные картинки в сети, как пользоваться банковским приложением и т.д

Арина Соловьёва говорит, что это для современного поколения пользование гаджетами не представляет никакой сложности, но не все пожилые люди с той же лёгкостью могут освоить тот же айфон.

Мама девушки уже похвалилась своим новым учебником в соцсетях, и Арину завалили вопросами, не хочет ли она отдать эту книжку в тираж. Автор "учебника по айфону" делать этого не намерена, т.к. интерфейс все время меняется, и мануал быстро потеряет актуальность.

И хоть Хэллоуин не пользуется особой популярностью во многих странах, переодеваться в классные костюмы в России тоже традиция. Костюмированные вечеринки можно устраивать по разным праздникам. Перед вами весёлые наряды, которые можно взять на вооружение.

Восхитительного настроения!