18 марта: Летающий болид для Фрормулы-1 и флипбук в руках Lego человечка

Доброе утро! Наливаем себе кофейку и читаем только хорошие новости. Поехали!

Готовим зонтик. Сегодня в Туле синоптики обещают небольшой дождь, а температура воздуха в городе прогреется до +4 градусов.

Компания Red Bull, известная своими энергетическими напитками и поддержкой экстремальных видов спорта, представила новый продукт - беспилотный летательный аппарат (дрон), способный разгоняться до скорости, вдвое превышающей скорость болида “Формулы-1”.

Новинка поражает своей скоростью: дрон способен набрать 300 километров в час всего за 4 секунды. Максимальная скорость аппарата достигает 350 километров в час. Такие характеристики делают дрон одним из самых быстрых в мире.

Компания планирует использовать новые беспилотники для прямой трансляции гонок, что позволит болельщикам следить за соревнованиями в режиме реального времени с высоты птичьего полета.

Помимо прямой трансляции, дроны могут быть использованы для съемки гонок с необычных ракурсов, создавая захватывающие видеоматериалы.

Шведская исполнительница Люкке Ли представила свою версию песни "Ring of Fire" известного американского исполнителя Джонни Кэша. Эта композиция будет использована в качестве саундтрека к фильму "Девица" от Netflix.

Энди Бейли, талантливый стоп-моушн аниматор, представил свою новую работу - миниатюрный флипбук. Размеры этой удивительной книги составляют всего 3,6 на 2 миллиметра.

На страницах этого крошечного издания Бейли удалось разместить полноценные рисунки. Чтобы пролистать этот мини-флипбук, художнику потребовалась помощь рук LEGO-человечка, ведь обычные пальцы слишком велики для такой тонкой работы.

Бейли рассказал, что для создания этого миниатюрного флипбука ему потребовалось несколько месяцев кропотливой работы. Он использовал специальные инструменты и технологии, чтобы добиться столь невероятного результата.

Представляем вам забавную фотоподборку, где милые котики выглядят смешно и нелепо! От странных поз до выражений лица, которые заставляют улыбнуться - эти пушистые друзья точно знают, как удивить своих хозяев.

Веселого настроения!