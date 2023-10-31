31 октября: Необъятная тыква и униформа из бутылок

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Слишком много облаков. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется аж до +12 градусов.

Преподаватель по садоводству по имени Трэвис Джинджер из американского штата Миннесота установил новый мировой рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы. Он представил на чемпионате по взвешиванию тыкв в Калифорнии экземпляр весом 1246 кг. Его тыква побила предыдущий рекорд, установленный в 2021 году фермером из Италии, на 21 кг.

«Эту тыкву зовут Майкл Джордан, потому что сейчас 2023 год, а он до сих пор величайший баскетболист всех времен», — сказал американский садовод.

По данным , мужчина потратил около $15 тыс. на выращивание «Майкла Джордана», а также на то, чтобы привезти феноменальный овощ из городка Анока (Миннесота) в Калифорнию (а это 30 часов пути на автомобиле). Расстояние между штатами — около 2 тыс. миль (более 3 тыс. км).

43-летний преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства в техническом колледже Анока выращивает тыквы с подросткового возраста, продолжая семейную традицию. Он уже трижды становился победителем чемпионата тыквенных взвешиваний. В этом году он выиграл $30 тыс. Мужчина признался, что потратит эти деньги на выращивание еще большей тыквы, что достаточно сложно. Климат Миннесоты достаточно прохладный по сравнению с более теплыми американскими регионами.



Гигантскую тыкву удавалось вырастить и российским фермерам. До американского рекордсмена ей далеко, однако и кубанский овощ достиг впечатляющего веса 200 кг. Для взвешивания тыкву разрезали на несколько частей. По словам фермеров, тыква оказалась сладкой и с приятным ароматом, а семечки они решили снова посеять.

Сегодня слушаем-M.I.A. - Bad Girls.

Тайская авиакомпания Thai Airways представила экологичную униформу для бортпроводниц.

Обновленная униформа Thai Airways на 70% состоит из переработанных пластиковых волокон, в том числе из бутылок из термопластика, оставленных пассажирами в самолетах. Оставшиеся 30% костюма выполнены из традиционного тайского шелка.

В авиакомпании рассказали, что для создания одного комплекта униформы требуется 54 бутылки из термопластика. Сообщается, что новую экологичную форму для бортпроводниц Thai Airways начнет использовать с 1 января 2024 года. При этом к концу следующего года в компании планируют переодеть более 2 тысяч своих сотрудниц.

Кошелек или жизнь! Хэллоуин традиционно отмечается во многих странах 31 октября. И если вы готовитесь к ночи, полной страшилок и привидений, ведьм и прочей нечисти, то мы подготовили для вас отличные идеи. Черпайте вдохновение и заряжайтесь мистическим настроением!

Очаровательного настроения!