1 ноября: Арт-терапия тюленя и 70-летие слонихи Момо

Доброе утро! Врываемся в новый месяц и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Неожиданно тепло! Сегодня днем в Туле будет облачно с прояснениями, а вечером обещают небольшой дождь, температура же прогреется до рекордных +16.

Тюлень Кайус из калининградского зоопарка начал рисовать картины в стиле импасто.

По словам директора учреждения, с помощью искусства тюлень справляется со стрессом. Недавно у него случился конфликт с соседкой по вольеру, из-за чего он стал более агрессивным. При этом Кайусу уже не помогали тренировки, где его учили трюкам. Ему просто стали неинтересны занятия.

Несмотря на это, именно приобретенные в ходе них знания привели тюленя к новому хобби. Во время тренировок ветеринар заметила, что Кайус становился спокойнее при когнитивной работе. Это и помогло приучить его к рисованию.

Слушаем эпатажную Lady Gaga - Judas.

На днях в зоопарке Янгон (Мьянма) с размахом отметили день рождения старейшей азиатской слонихи Момо. Старушка была одета в красивую попону. Её привели к праздничному фруктовому торту. На фоне были старые фотографии слонихи, а сцена была украшена в лучших традициях дня рождения.

На праздник Момо пришли другие слоны, с которыми она живёт в соседних вольерах. Животные пообедали на глазах у посетителей, которые пришли на праздник. Зоопарк устроил шоу, танцы и конкурсы в честь Момо.

День рождения Момо отмечают с 2010 года. Момо родилась в 1953 году в Лойкау, штат Кайя. Ее владелец, У Кхун Сандах, передал ее в дар зоопарку в 1961 году.

Учёные со всего мира пытаются разгадать загадку долгожительницы Момо. Если им удастся, то это может помочь в сохранении здоровья азиатских слонов во всем мире.

Людям всегда было интересно, что же будет дальше. Мы гадаем о том, как изменится наш мир через 50, 100 или 200 лет. Благодаря нейросети midjourney сегодня можно увидеть, каким может быть наше будущее. Насколько оно реально?

Мечтательного настроения!