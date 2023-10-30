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  5. 30 октября: Выставка посвященная скейтборду и умный дом для куриц - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
30 октября: Выставка посвященная скейтборду и умный дом для куриц

30 октября: Выставка посвященная скейтборду и умный дом для куриц

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю, а для бодрого настроения не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Готовим зонтики. Сегодня в Туле утром возможен небольшой снег, а воздух прогреется до +11 градусов.

Лондонский музей дизайна открыл новую выставку, посвященную истории скейтборда. Экспозиция затрагивает всю историю спорта - от маргинального явления до включения дисциплины в состав олимпийских игр. Центральный вопрос, которым задаются кураторы - это как четырёхколёсный агрегат пришёл в ту точку, в которой находится на сегодняшний день. 

Техническая часть экспонатов, разбитых на секции по десятилетиям, демонстрируют развитие форм, материалов и дизайна, от прикрученных к плоским деревянным доскам колёс в 50-ые года прошлого века до многослойной изогнутой деки сегодня. 

Исторические стенды же рассказывают о мировом влиянии скейтборда на культуру: о том, как поначалу не обращавший внимание Nike избегал связи с суб-культурным явлением, а затем стал одной из самых почитаемых компаний в комьюнити, до роли Supreme, Palace и Stussy в мире высокой моды.

Вишенкой на торте выставки стала мини-рама, которая свободна для использования всеми гостями мероприятия.

Gym Class Heroes: Stereo Hearts ft. Adam Levine.

Стартап Coop запустил в продажу свой умный нейросетевой курятник, который понимает птиц даже без слов и облегчает жизнь владельцу.

The Smart Coop — это небольшая будка с открытым загоном, которая буквально напичкана электроникой. Умные камеры с микрофонами и специально созданной нейросетью Albert Eggstein наблюдают за птицами, анализируя их поведение и звуки.

Всю собранную информацию курятник объединяет, структурирует и отправляет в специальное приложение для смартфона. Данные приходят в ежедневном режиме: утилита буквально сообщает, чего хотят ваши куры прямо сейчас. В конце недели или месяца владелец получает расширенную статистику, которая предварительно обрабатывается в облаке CloudCluck.

В комплекте с курятником поставляется годовой запас умных лотков для компоста. Весь набор обойдется в $1995 — это выглядит довольно выгодным предложением, так как сборка и установка даже обычного «глупого» курятника сопоставимого качества будет стоить ненамного дешевле. 

Красоту ярких осенних красок ценят не только люди, но и котики. Убранство деревьев можно понюхать, лизнуть, даже пожевать. А ещё побегать по бягряно-золотому ковру, поваляться и даже зарыться в него.

Красочного настроен

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сегодня, в 06:00 +1
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