8 декабря: Лего по-томски и 99 баров за 24 часа

Доброе утро! До Нового года осталось 24 дня. Вы уже придумали, что хотите подарить близким и получить сами, в качестве подарка? А перед тем как ответить-читайте хорошие новости!

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно и до -12 градусов, в субботу ожидается снег и до -11 градусов, в воскресенье прогнозируется аналогичная погода и на градус выше.

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Сергей Пахандрин, томский разработчик, решил вдохнуть новую жизнь в старинные деревянные дома Томска, создав их миниатюрные копии. Используя возможности ChatGPT, он разработал концепт конструктора Lego, который позволяет собирать модели деревянных зданий города.

Результатом его работы стали модели домов, украшенные башенками и резными элементами. Разнообразие форм и стилей позволяет собрать целый город из миниатюрных деревянных строений.

“У нас есть много старинных деревянных зданий, которые не реставрируются, а просто постепенно исчезают. Некоторые из них настолько красивы и уникальны, что было бы здорово иметь их миниатюрные версии”, - поделился своими мыслями автор проекта.

Сергей планирует продвигать свою идею не только в Томске, но и на всероссийском уровне. Он надеется, что его конструктор станет популярным и поможет сохранить культурное наследие города в виде миниатюрных моделей деревянных домов.

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Долгожданная пятница вместе с Franz Ferdinand - This Fire.

Два друга, любители пива, решили бросить вызов самим себе и установить мировой рекорд по посещению пабов. Их цель была проста и сложна одновременно: посетить 99 различных пабов за одни сутки и в каждом из них выпить минимум один напиток.

Начав свой путь с утра, они посетили первый паб, выпили по пиву и отправились к следующему. С каждым новым баром их маршрут становился все более непредсказуемым, ведь им нужно было успеть побывать во всех уголках города и даже за его пределами.

В процессе своего путешествия друзья столкнулись с множеством трудностей. Во-первых, некоторые заведения были закрыты или имели ограниченное время работы, что вынуждало их корректировать свой маршрут и быстро менять планы. Во-вторых, не все бары хотели впускать посетителей, которые были уже изрядно пьяны, поэтому друзьям приходилось искать новые места для продолжения своего пути.

Однако, несмотря на все препятствия, друзья продолжали двигаться к своей цели. Они обошли 99 баров и выпили минимум по одному напитку в каждом из них.

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Зима – прекрасное время года, которое дарит нам множество развлечений. Одним из самых популярных и любимых занятий является создание снеговиков. И хотя изначально они должны быть забавными и милыми, многие из них становятся просто смешными в результате фантазии своих создателей. Именно эти забавные снеговики стали героями нашей фотоподборки.

Забавного настроения!