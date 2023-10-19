19 октября: Самый острый перец чили в мире и американка, которая вышла замуж за себя

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Продолжаем носить зонтик. В Туле по-прежнему будет ливень и +6.

Американский селекционер Эд Карри вывел новый перец чили Pepper X, который составители Книги рекордов Гиннесса признали самым острым из всех существующих. Новинка показывает 2,69 млн единиц по шкале жгучести.

В течение десятилетия перец чили Carolina Reaper считался самым острым в мире — его тоже вывел Карри. По данным лабораторных испытаний, Pepper X превосходит предыдущего рекордсмена на более чем на 1 млн единиц по шкале жгучести.

Чтобы создать Pepper X, Карри скрестил Carolina Reaper с «сильно острым» перцем, который его друг прислал ему из Мичигана. Только пять человек, включая Карри, попробовали Pepper X, когда его внесли в Книгу рекордов.

Pepper X представили на популярном ютуб-шоу «Hot Ones», в котором ведущий Шон Эванс пробует куриные крылышки и острые соусы со звездами. «Когда мы вывели этот перец, первое, что мы искали, — это что‑то, что могло бы поднять уровень остроты до максимального, и второе — вкус», — рассказал Карри в новом выпуске. Он все еще чувствовал жар спустя три часа после дегустации

Просыпаемся под Modern Talking - Cheri Cheri Lady.

Американка Сара Уилкинсон устроила церемонию бракосочетания с самой собой.

Как рассказала 42-летняя Уилкинсон, она всегда мечтала о красивой церемонии бракосочетания.

«Я из тех женщин, кто с детства грезили о замужестве. Будучи маленькой, я играла в невесту: наряжалась в фату из занавески, надевала на голову пластмассовую корону. С 15 лет я знала, что у меня будут мальчики-близнецы или девочки-тройняшки, а жить с мужем мы будем в красивом доме, огороженным белоснежным забором», — поделилась американка.

Единственные долгосрочные отношения начались у женщины в 28 лет и продлились четыре года. С тех пор женщина искала партнера, и в какой-то момент отчаявшись встретить свою любовь, решила выйти замуж за саму себя.

Она купила себе помолвочное кольцо с бриллиантом, организовала для друзей девичник и мальчишник. В присутствии 80 гостей женщина поклялась любить и беречь себя. В общей сложности на шикарное торжество американка потратила более 12 тыс. долларов.

Домашние животные постоянно веселят нас. Они шалят, смешно реагируют на происходящее, принимают умопомрачительные позы и делают комичные выражения мордочек. Перед вами коллекция фотографий, которая подарит улыбку и поднимет настроение.

Домашнего настроения!