29 января: наушники с функцией чистки ушей и рекорд подводного существования

Доброе утро! Врываемся в новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня будет по-весеннему тепло! Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Однако из-за дождя придётся провести весь день под зонтом.

В Китае представили наушники, которые обещают не только высококачественный звук, но и заботу о здоровье пользователей. Вместо традиционных динамиков в этих наушниках установлена водяная пушка, способная «деликатно» промывать ушные каналы.

Гаджет подогревает специальную жидкость до комфортной температуры, что позволяет проводить процедуру чистки ушей более эффективно и безопасно. Встроенная камера дает возможность следить за процессом в реальном времени, что добавляет элемент контроля и уверенности в том, что все проходит правильно.

Наушники уже вызвали интерес у потребителей и экспертов, и, возможно, станут новым трендом в мире технологий.

Сегодня слушаем Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy.

Немецкий инженер Рюдигер Кох установил рекорд, проведя 120 дней в условиях повышенного давления под водой у берегов Панамы. Его подводный домик площадью 30 квадратных метров был оборудован всем необходимым для комфортной жизни: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером с доступом в интернет и даже велотренажером.

На протяжении всего эксперимента жизнь Коха фиксировалась четырьмя камерами, которые следили за его перемещениями и повседневной активностью. Специалисты также внимательно мониторили его психическое здоровье, чтобы убедиться в благополучии инженера в таких экстремальных условиях.

Эксперимент не только стал тестом на выносливость, но и открыл новые горизонты для изучения подводной жизни и возможностей длительного пребывания человека под водой.

В этой фотоподборке мы исследуем уникальный мир ковров — создания, которые долгое время воспринимались как символы ушедшей эпохи.

Уютного настроения!