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  5. 3 октября: управление автомобилем силой мысли и кофейня в Бразилии завоевывает сердца туристов - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
3 октября: управление автомобилем силой мысли и кофейня в Бразилии завоевывает сердца туристов

3 октября: управление автомобилем силой мысли и кофейня в Бразилии завоевывает сердца туристов

Доброе утро! Врываемся в новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле утро и днем небо будет ясным, а к вечеру затянется облаками. Воздух прогреется до +23 градусов. 

Российские ученые из IT-компании Neiry успешно протестировали технологию управления "Газелью" с помощью нейроинтерфейса. Данная система считывает волновую активность мозга человека, а также данные с датчиков акселерометра, отслеживающих движение головы и пульс.

Таким образом, водитель может управлять автомобилем, используя только силу своей мысли. Эта инновационная разработка открывает новые возможности для людей с ограниченными физическими возможностями и может стать важным шагом на пути к развитию технологий "умного" транспорта.

Просыпаемся и слушаем Foster The People - Imagination.

В Бразилии появилась новая кофейня, которая привлекла внимание благодаря оригинальным пирожкам и чебурекам в форме капибар. Это заведение быстро стало популярным среди туристов и местных жителей, став настоящим хитом в социальных сетях.

Теперь все стремятся попробовать уникальные лакомства и сделать яркие фотографии на фоне этих милых угощений.

Каждая фотография – это не просто кадр, а мгновение, передающее непринужденную атмосферу жизни в панельках. Мы хотим вдохновить вас на то, чтобы увидеть красоту и уникальность в простоте повседневного. Пусть эта подборка станет напоминанием о том, что даже в самых привычных местах можно найти ламповость и теплоту. 

Атмосферного настроения!

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