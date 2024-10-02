2 октября: новый курорт «Пивной Градец» и дерево возрождается из забвения

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Все еще тепло. Сегодня в Туле будет малооблачно, а воздух днем прогреется до +22 градусов.

Новый проект бренда Velkopopovický Kozel темное безалкогольное, курорт «Пивной Градец», обещает незабываемый отдых для любителей пенного напитка. Расположенный в Краснодарском крае, курорт будет функционировать с мая по октябрь, с пиком спроса в бархатный сезон.

Гости смогут насладиться уникальными развлечениями, в том числе полетами на пиврижабле, сном под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, прохождением пивного лабиринта, купанием в бассейне и СПА-процедурами. Особый интерес вызывает услуга гадания на пивной пене.

Техническое открытие курорта запланировано на третий квартал 2025 года, и организаторы уверены, что это станет новой точкой притяжения для любителей пива и ценителей необычного отдыха.

Сегодня наслаждаемся Alfie Templeman - Stop Thinking.

Ученые совершили поразительное открытие, сумев вырастить дерево из 1000-летнего семечка, найденного в Иудейской пустыне. Это растение, как полагают исследователи, принадлежит к уникальному вымершему виду, чье упоминание не раз встречается в Библии.

Семечко, возраст которого превышает тысячелетие, было обнаружено в ходе археологических раскопок в Иудейской пустыне. Несмотря на столь почтенный возраст, ученым удалось пробудить его к жизни и вырастить полноценное дерево.

Анализ показал, что это растение относится к ранее неизвестному виду, который, вероятно, считался вымершим на протяжении многих веков. Более того, бальзам, получаемый из смолы этого дерева, неоднократно упоминается в Библии, что придает открытию особую ценность.

Это уникальное открытие не только проливает свет на историю древних растений, но и дает возможность ученым исследовать их свойства, которые могут оказаться полезными для человечества. Возрождение этого древнего вида из забвения является настоящим триумфом науки и свидетельством ее неустанных поисков.

От глубоких красных и золотых оттенков до нежных оранжевых и коричневых — осенние листья словно оживают, создавая живописные пейзажи. Каждое фото передает уникальную атмосферу осени: шуршание под ногами, легкий ветерок, который играет с листьями, и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.

Красочного настроения!