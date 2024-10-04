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  5. 4 октября: рай для интроверта и виски со вкусом маршмеллоу - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
4 октября: рай для интроверта и виски со вкусом маршмеллоу

4 октября: рай для интроверта и виски со вкусом маршмеллоу

Доброе утро! Врываемся в новый день и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается дождь и до +15 градусов. В субботу и воскресенье сохранится такая же погода, но температура воздуха опустится до +11 градусов.

В Шотландском нагорье на продажу выставлен уединенный коттедж, который станет настоящим раем для любителей тишины и спокойствия. Расположенный в окружении живописных холмов, этот дом предлагает полное уединение - ни единой души в радиусе десяти километров. 

Внутри коттеджа есть все необходимое для комфортной жизни: просторная гостиная, две спальни, оборудованная кухня и ванная комната с водой из природного источника. Покупатель сможет насладиться тишиной, окруженный живописными пейзажами шотландских возвышенностей.

Стоимость коттеджа составляет $175 000 (около 16,2 млн рублей) - вполне разумная цена за возможность жить вдали от суеты в окружении нетронутой природы.

Пятница вместе  с Everyone You Know - She Don't Dance.

Швейцарский бренд Swiss Miss взбудоражил гурманов, представив свой новый шоколадный виски со вкусом маршмеллоу. Этот необычный напиток сочетает в себе богатые шоколадные ноты, нежные зефирные оттенки и дымные акценты, создавая поистине соблазнительный вкусовой ансамбль.

Как утверждают создатели, виски Swiss Miss можно наслаждаться как в чистом виде со льдом, так и использовать в качестве основы для сладких коктейлей. А его сбалансированный и многогранный профиль позволяет экспериментировать и создавать удивительные сочетания, удовлетворяющие даже самых взыскательных гурманов.

Просто красивые и нежные фото. 

Спокойного настроения!

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