21 февраля: Усатый дальнобойщик из Липецка и новые цветовые решения

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А снег идет. Сегодня в Туле возможен небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4 градусов.

Кот-дальнобойщик из Липецка, по имени Кокос, стал настоящей звездой интернета благодаря своим приключениям на дорогах России. Его хозяин, дальнобойщик Кирилл Фролов, спас маленького голодного рыжего комочка, который был покрыт грязью и дрожал от холода. Посадив его в коробку, Кирилл решил взять кота с собой в свои рейсы.

С тех пор Кокос стал неотъемлемой частью жизни Кирилла и сопровождает его в каждом путешествии. Вместе они ведут видеоблог, где делятся своими приключениями и повседневной жизнью. Подписчики благодаря интересным историям и уютным моментам в кабине дальнобойщика оценили этот контент и активно взаимодействуют с ним.

В кабине для Кокоса созданы все условия для комфортного путешествия: миски с водой и кормом, лоток и даже его собственная лежанка. Хозяин отмечает, что большую часть времени пушистый пассажир проводит во сне, просыпаясь лишь для еды и коротких прогулок во время стоянок. Кирилл и Кокос стали настоящей командой, их дружба и приключения радуют не только подписчиков в интернете, но и всех, кто следит за их путешествиями по дорогам России.

Заряжаемся на день вместе с THE DRIVER ERA & Ross Lynch - Rumors.

Эксперты Pinterest изучили культурные, модные и дизайнерские тренды, чтобы предсказать, какие цветовые тренды будут популярны в 2024 году. Они проанализировали данные, собранные как на самой платформе, так и за ее пределами, и обнаружили пять цветов, которые повторяются чаще всего:

1. «Оранжевая Пустыня»: Яркий и теплый оттенок оранжевого, который ассоциируется с солнцем и теплом.

2. «Розовый Мармелад»: Нежный и сладкий оттенок розового, который вызывает ассоциации с конфетами, десертами и другими сладостями.

3. «Синяя Вода»: Оттенок синего, который напоминает о чистой и прозрачной воде.

4. «Зеленый Мох»: Темный и насыщенный оттенок зеленого, который ассоциируется со мхом, листвой и природой в целом.

5. «Коричневый Мокко»: Теплый и уютный оттенок коричневого, напоминающий о кофе и шоколаде.

Однако стоит отметить, что предсказание цветовых трендов - дело весьма субъективное, и они могут значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и культурных особенностей. Тем не менее, анализ экспертов Pinterest может стать хорошим ориентиром для тех, кто хочет быть в курсе модных цветовых тенденций.

Дизайнеры - это люди с уникальным творческим мышлением. Некоторые из них стараются создать полезные и оригинальные вещи, но иногда результат отличается от задуманного. В этой подборке вы увидите неудачные шедевры, которые не совсем удалось осуществить.

Нестандартного настроения!