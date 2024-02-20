20 февраля: Формула любви и необычное украшение гаража

Всем привет! Утро добрым не бывает, скажете вы. А мы возразим: если читать хорошие новости, то и день пройдет на ура. Поехали!

Без снега не обойдется. Сегодня в Туле пасмурная погода, возможен небольшой снег, а температура воздуха опустится до -9 градусов.

Том Кроуфорд, математик из Оксфордского университета, провел исследование и опрос 2000 человек, чтобы выяснить, как сделать идеальное предложение. Он разработал формулу, включающую время трапезы (M), время предложения (T), срок подготовки к предложению (P), стоимость обручального кольца (C) и незапланированные неожиданности (B).

Согласно исследованию, лучше всего начинать планировать предложение за 68 дней. Рекомендуется потратить на обручальное кольцо примерно 2,5 месячной зарплаты. Идеальное время для трапезы - 20:06, а предложение лучше сделать перед десертом.

Дополнительные баллы приносят душевная искренняя речь, романтическая обстановка и приятная музыка. С другой стороны, отвлечение на телевизор или смартфон, запах подгорелой еды и наличие детей в доме могут отнять очки.

Таким образом, Том Кроуфорд предоставил рекомендации по созданию идеального момента для предложения, основываясь на математическом анализе и опросе общественности.

Сегодня слушаем Thirty Seconds To Mars - A Beautiful Lie.

Проходя мимо дома Бена Мэддокса в Бристоле, невозможно не заметить внушительную скульптуру трёхметрового тираннозавра Рекса, установленную на крыше транспортного контейнера, который служит гаражом. Это необычное украшение привлекает внимание прохожих и вызывает у них улыбки.

История началась, когда отец семейства решил порадовать своего 6-летнего сына Ноя, являющегося поклонником динозавров. Он купил скульптуру тираннозавра в местном садовом центре, чтобы добавить её в коллекцию игрушек и фигурок Ноя. Однако скоро стало ясно, что не только мальчику приносит радость эта необычная украшение, но и всем окружающим.

Бен Мэддокс рад видеть, как его творческая идея вызывает положительные эмоции у людей, проходящих мимо его дома. Тираннозавр Рекс стал символом радости и улыбок в этом районе, привлекая внимание и вдохновляя всех, кто видит его.

Фотографии с дронов предоставляют возможность увидеть мир с новой перспективы. Недавно были объявлены победители международного конкурса аэрофотосъемки Drone Photo Awards, который привлек десятки тысяч участников. Фотографы со всего мира присылали свои работы в различных категориях, и в результате были выбраны лучшие из них.

Завораживающего настроения!