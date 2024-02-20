  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 20 февраля: Формула любви и необычное украшение гаража - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
20 февраля: Формула любви и необычное украшение гаража

20 февраля: Формула любви и необычное украшение гаража

Всем привет! Утро добрым не бывает, скажете вы. А мы возразим: если читать хорошие новости, то и день пройдет на ура. Поехали!

Без снега не обойдется. Сегодня в Туле пасмурная погода, возможен небольшой снег, а температура воздуха опустится до -9 градусов.

Том Кроуфорд, математик из Оксфордского университета, провел исследование и опрос 2000 человек, чтобы выяснить, как сделать идеальное предложение. Он разработал формулу, включающую время трапезы (M), время предложения (T), срок подготовки к предложению (P), стоимость обручального кольца (C) и незапланированные неожиданности (B).

Согласно исследованию, лучше всего начинать планировать предложение за 68 дней. Рекомендуется потратить на обручальное кольцо примерно 2,5 месячной зарплаты. Идеальное время для трапезы - 20:06, а предложение лучше сделать перед десертом.

Дополнительные баллы приносят душевная искренняя речь, романтическая обстановка и приятная музыка. С другой стороны, отвлечение на телевизор или смартфон, запах подгорелой еды и наличие детей в доме могут отнять очки.

Таким образом, Том Кроуфорд предоставил рекомендации по созданию идеального момента для предложения, основываясь на математическом анализе и опросе общественности.

Сегодня слушаем Thirty Seconds To Mars - A Beautiful Lie.

Проходя мимо дома Бена Мэддокса в Бристоле, невозможно не заметить внушительную скульптуру трёхметрового тираннозавра Рекса, установленную на крыше транспортного контейнера, который служит гаражом. Это необычное украшение привлекает внимание прохожих и вызывает у них улыбки.

История началась, когда отец семейства решил порадовать своего 6-летнего сына Ноя, являющегося поклонником динозавров. Он купил скульптуру тираннозавра в местном садовом центре, чтобы добавить её в коллекцию игрушек и фигурок Ноя. Однако скоро стало ясно, что не только мальчику приносит радость эта необычная украшение, но и всем окружающим.

Бен Мэддокс рад видеть, как его творческая идея вызывает положительные эмоции у людей, проходящих мимо его дома. Тираннозавр Рекс стал символом радости и улыбок в этом районе, привлекая внимание и вдохновляя всех, кто видит его.

Фотографии с дронов предоставляют возможность увидеть мир с новой перспективы. Недавно были объявлены победители международного конкурса аэрофотосъемки Drone Photo Awards, который привлек десятки тысяч участников. Фотографы со всего мира присылали свои работы в различных категориях, и в результате были выбраны лучшие из них. 

Завораживающего настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 +3
19 февраля: "Рисомясо" и гонки на лопатах
19 февраля: "Рисомясо" и гонки на лопатах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.