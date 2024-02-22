22 февраля: Дракон из 38 тысяч воздушных шаров и ограбление по-римски

Доброе утро! Врываемся в последний рабочий день этой недели и поздравляем мужчин в комментариях с грядущим праздником!

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Наблюдаем за снежинками. Сегодня в Туле дождь со снегом, а воздух опуститься до -2 градусов.

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Жители Гонконга, посетившие местный торговый центр, имели возможность не только совершить покупки, но и увидеть удивительную скульптуру.

В честь китайского Нового года команда художников и их помощников создала огромную скульптуру в виде дракона, выполненную из воздушных шариков.

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Это произведение искусства имеет длину 41,77 метров и было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Измерение дракона заняло судье около получаса. Для создания скульптуры было использовано 38000 биоразлагаемых воздушных шаров.

Авторами этого рекордного шедевра стали художники Сзе Тай Панг и Кун Лунг Хо, специализирующиеся на скульптурах из шариков. Они работали вместе с командой из 60 человек, включая студентов университетов и школьников.

Сзе Тай Панг поделился, что он гордится этим достижением, но дракон был создан не только ради рекорда. Для любого художника важно делиться радостью через свое искусство. Они также хотели привлечь внимание молодежи к этому увлекательному виду творчества и показать, что из воздушных шаров можно создавать не только простые работы, но и настоящие шедевры.

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Радуемся новому дню и слушаем Post Malone - Circles.

В Италии задержана группа из шести пенсионеров в возрасте 60-70 лет, подозреваемых в серии ограблений. Эту информацию сообщает издание The Guardian.

Главарем банды оказался 70-летний Итало Де Витт, известный как "немец". Его слава началась в середине 1990-х годов после изощренного ограбления банка в центре Рима.

Предполагается, что Де Витт планировал нападения на почтовые отделения, а его сообщники участвовали в самих грабежах, используя копии ключей от дверей и сверлили дыры в стенах.

В частности, группу пенсионеров подозревают в ограблении почтового отделения в районе Сан-Джовани в мае прошлого года. В тот раз двое вооруженных людей проникли через задний вход, угрожая сотруднику, и похитили около 200 тыс. евро.

Преступников задержали после неудачной попытки ограбления почтового отделения в районе Дон Боско. Они были идентифицированы по записям видеонаблюдения.



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Для собак также, как и для людей, важно иметь комфортное пространство для здоровой и счастливой жизни. И радует то, что это вполне осуществимо. Интернет-пользователи создают уютные домики для своих четвероногих друзей и делятся в интернете фотографиями своих творений.

Уютного настроения!