15 июля: "творческий" аромат и оригинальный костюм выпускника

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с самых хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит 31 градус.

Творческие натуры, любящие кофе, теперь могут сочетать два своих увлечения в одном. Люди создали первые в мире карандаши, изготовленные из настоящего кофе.

В отличие от обычных карандашей, эти нельзя стереть ластиком или растушевать. Зато каждый штрих оставляет на бумаге ароматный след, создавая неповторимую атмосферу, будто вы рисуете прямо в кофейне.

Комплект поставляется с клатчем, который позволит удобно брать карандаши с собой и рисовать скетчи в любом месте. Набор стоит 109 долларов (~9700 рублей), предлагая уникальный способ творческого самовыражения для любителей кофе и искусства.

Crazy Frog выпустил новый клип совместно с Netflix. Новый трек является пиар-кампанией к премьере фильма "Полицейский из Беверли Хиллз" с Эдди Мёрфи.

Пань Жун Хао, выпускник Пекинского университета (Китай), стал настоящей звездой на церемонии вручения дипломов, появившись в эксцентричном костюме Патрика Стара из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Молодой человек рассказал, что этот костюм был данью памяти его лучшему другу, который окончил университетом на два года раньше. Студенты были очень близки и часто сравнивали себя с Патриком и Бобом из мультика, причем Пань ассоциировал себя именно с Патриком, так как он выше ростом.

Выпускник признался, что надел костюм, чтобы вспомнить не только о своей крепкой дружбе, но и о замечательных годах, проведенных в университете. Он не ожидал, что его выходка вызовет такой восторг и множество улыбок, но остался очень доволен результатом. Видео с церемонии мгновенно стало вирусным в социальных сетях, принеся Паню Жун Хао всеобщее признание и любовь.



Торты, созданные известным кондитером Евгением Костюченко, собирают миллионы лайков в социальных сетях. Зрители восхищаются тщательной проработкой декора и высокой степенью детализации его десертов.

Сам Костюченко признается, что в детстве мечтал стать художником, поэтому сейчас воспринимает свою работу как настоящее искусство. Каждый торт, созданный им, является результатом кропотливого труда и творческого подхода. Он уделяет особое внимание не только вкусовым качествам, но и визуальному совершенству своих творений.

Сладкого настроения!