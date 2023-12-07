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Утро в Туле
7 декабря: Гречка вместо какао-бобов и самая старая черепаха

7 декабря: Гречка вместо какао-бобов и самая старая черепаха

Доброе утро! До Нового года осталось 25 дней. Какие фильмы вы любите смотреть на новогодних праздниках? Скорее рассказывайте в комментариях!

И еще больше белизны. Сегодня в Туле целый день будет идти небольшой снег и до -14 градусов.

Российские ученые из Уральского государственного экономического университета разработали уникальную технологию замены какао-порошка шелухой гречки. Это позволит не только сэкономить на импортном сырье, но и уменьшить вред для окружающей среды, связанный с производством шоколада.

Исследователи уже несколько лет работают над этим проектом, и только сейчас их усилия увенчались успехом. В пресс-службе Министерства образования и науки РФ сообщили, что шелуха от гречихи может быть использована в качестве замены 10% какао-порошка в кондитерских изделиях без ущерба для вкуса.

Россия занимает второе место по производству гречневой крупы в мире, а на Урале под гречихой занято более тысячи гектаров земли. Шелуха гречки составляет около 22% от общего объема переработанного зерна, и теперь этот ресурс будет использоваться в пищевой промышленности.

С помощью компьютерного моделирования ученые разработали оптимальные рецепты для использования гречневой шелухи в приготовлении кремов, бисквитов и кондитерской глазури. При этом изменения в технологии приготовления сладостей не требуются.

Таким образом, разработка уральских ученых может стать новым шагом в развитии пищевой промышленности и способствовать снижению зависимости от импорта какао-бобов.

Сегодня наслаждаемся Madcon - Beggin.

Черепахе Джонатан, считающейся старейшим наземным животным на планете, в этом году исполнилось 191 год. Он родился примерно в 1832 году, и с тех пор живет на острове Святой Елены. Вероятно, возраст черепахи превышает 200 лет, что делает его одним из самых старых живых существ на Земле.

Средняя продолжительность жизни черепах его вида составляет около 150 лет, однако Джонатан продолжает жить и процветать. Зоологи, которые следят за его здоровьем, говорят, что черепаха находится в отличном состоянии и имеет все шансы прожить еще несколько десятков лет.

За свою долгую жизнь Джонатан стал свидетелем многих исторических событий и изменений в мире. Несмотря на то, что окружающий мир сильно изменился, черепаха продолжает вести относительно спокойный образ жизни. В теплые дни Джонатан любит греться на солнце, а в жаркую погоду скрывается в тени.

Собаки – это не только непрерывный поток положительных эмоций и очаровательная внешность. Иногда они могут серьезно испортить ваше имущество или, к примеру, сгрызть ценные документы. Даже после таких проказ мы продолжаем их обожать! Давайте посмотрим на такие проделки.

Доброго настроения!

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