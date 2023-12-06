6 декабря: Каша из сверчков и мировой рекорд по прыжкам в воду

Доброе утро! До Нового года осталось 26 дней. Вот некоторые идеи блюд на Новогодний стол: cалат Оливье, селедка под шубой, запеченное мясо (утка, гусь, индейка), закуски с красной рыбой, фаршированные овощи, сырная тарелка и десерты (торт, пряники, мороженное).

Настоящие морозы все ближе. Сегодня в Туле синоптики опять обещают небольшой снег и температура воздуха днем опуститься до -8, а ощущаться будет на все -11.

Ставропольские производители удивили новинкой на рынке продуктов питания - теперь они предлагают покупателям лапшу, каши, десерты и даже снеки из сверчков. Необычное сырье поставляется в живом виде, после чего проходит все необходимые этапы обработки и подготовки к продаже. В результате получается экологически чистый продукт, богатый белком и полезными микроэлементами.

Лапша из сверчковой муки отличается оригинальным вкусом и текстурой, а также быстро готовится. Каша из сверчковых хлопьев станет отличным источником энергии на завтрак. Снеки из сушеных сверчков могут стать отличным перекусом или дополнением к пиву. А десерт из порошка, получаемого из сверчковых панцирей, порадует сладкоежек.

По словам производителей, сверчки выращиваются на собственных фермах, что обеспечивает контроль качества продукции на всех этапах производства. Кроме того, сверчковая мука является отличным источником белка, а значит, такие продукты могут заинтересовать вегетарианцев и людей, придерживающихся здорового питания.

просыпаемся вместе с Beyoncé - Halo.

Кен Сторнес, знаменитый норвежский спортсмен, вновь установил мировой рекорд в своем любимом виде спорта - прыжках в воду. На этот раз его целью стал 40-метровый утес, который стал новым испытанием для спортсмена.

Сторнес совершил прыжок с огромной высоты в ледяную воду, превзойдя свою предыдущую попытку на 9 метров, что делает его новый рекорд еще более впечатляющим. В 2021году он уже устанавливал мировой рекорд, прыгнув летом со скалы высотой 31 метров, так что уже тогда он был признан одним из лучших прыгунов в мире.

Прыжки с большой высоты являются невероятно опасными и сложными. Они требуют от спортсмена отличной физической подготовки, уверенности в своих силах и умения правильно рассчитать свои движения. Для осуществления таких прыжков необходимо обладать не только физическими, но и психологическими качествами.

Сегодня смотрим на забавные и причудливые хлебобулочные изделия, которые точно вызовут у вас улыбку. От сосисок в тесте в виде монстров до пирогов с необычным декором - эта фотоподборка докажет, что кулинария - это не только вкусно, но и весело!”

Вкусного настроения!