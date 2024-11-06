6 ноября: титул красоты для летучей мыши и искусственный интеллект в мире анимации

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня небо затянет облаками, а воздух прогреется +3 градусов.

В США прошел ежегодный конкурс красоты среди летучих мышей, организованный Бюро по управлению земельными ресурсами. В этом году победительницей стала летучая мышь по имени Хриплый Поттер из Орегона, которая успешно обошла своих соперников, включая мышь из Айдахо и других участников с яркими именами, такими как Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт. Выбор победителя был сделан путем голосования пользователей в социальных сетях.

Конкурс красоты среди летучих мышей проводится с целью повышения осведомленности о важности этих животных в экосистеме. Летучие мыши играют ключевую роль, поедая насекомых и опыляя цветы и фруктовые деревья. Однако они сталкиваются с серьезными угрозами, такими как потеря среды обитания, болезни и световое загрязнение. К тому же многие люди по-прежнему воспринимают летучих мышей как переносчиков заболеваний.

В прошлом году титул достался самке ушастой летучей мыши Таунсенда по имени Уильям Шекспир, а в 2022 году победила каньонная летучая мышь по имени Барбара, обе из южного Орегона. Конкурс продолжает привлекать внимание к этим удивительным существам и их важной роли в природе.

А сегодня слушаем Bon Jovi - Always.

На YouTube вышел полнометражный мультфильм «Там, где растут роботы», созданный с помощью современных технологий искусственного интеллекта. Студия AiMation, использовавшая нейросети Adobe Firefly и Stable Diffusion, смогла реализовать этот амбициозный проект всего за 8 тысяч долларов.

Сюжет мультфильма разворачивается на планете Оракл, куда человечество отправляет роботов для её заселения. Один из них, в ходе своих приключений, находит капсулу с последним человеческим младенцем, что ставит перед ним множество моральных и этических вопросов.

Проект стал ярким примером того, как технологии могут изменить подход к созданию анимации и сделать её доступной для более широкого круга создателей. «Там, где растут роботы» не только демонстрирует возможности ИИ в искусстве, но и поднимает важные темы о будущем человечества и его взаимодействии с машинами.

В этой фотоподборке вас ждет увлекательное путешествие в мир Таро, где популярные персонажи из фильмов, сериалов и игр обрели свои уникальные карты! Каждая карта изображает знакомого героя в необычном свете, сочетая элементы традиционного Таро с яркими чертами их характеров.

Чарующего настроения!