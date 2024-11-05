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  5. 5 ноября: гигантский памятник шаурме и дорожные знаки с роботами - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
5 ноября: гигантский памятник шаурме и дорожные знаки с роботами

5 ноября: гигантский памятник шаурме и дорожные знаки с роботами

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Солнце скрылось. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе прогреется до 0 градусов.

В Красноярске обсуждается необычная инициатива — установка гигантского памятника шаурме. Идея принадлежит местному жителю, который предложил увековечить популярное угощение, ставшее любимым блюдом многих горожан. 

Руководитель местной сети фастфудов уже направил официальное предложение в мэрию, и новость вызвала бурный отклик среди красноярцев. Местные жители восприняли инициативу с энтузиазмом, выражая поддержку необычному проекту. По словам инициатора, памятник станет не только символом кулинарной культуры города, но и привлекательным местом для туристов и любителей вкусной еды.

Пока детали проекта остаются в стадии обсуждения, жители Красноярска с нетерпением ждут дальнейших новостей о возможном появлении гигантской шаурмы на городской карте.

Начинаем этот день вместе с Djo - End of Beginning.

В России, в городе Иннополис, появились уникальные дорожные знаки с изображениями роботов. Эти таблички размещены при въездах в город, где роверы и автономные такси стали полноценными участниками дорожного движения. 

Иннополис, известный своими инновациями и высокими технологиями, привлекает туристов и специалистов со всего мира. Нововведение с дорожными знаками направлено на повышение безопасности на дорогах и информирование водителей о наличии беспилотных транспортных средств. Теперь гости города смогут не только насладиться его технологичностью, но и быть более внимательными на дороге, учитывая присутствие роботов.

Эти знаки служат напоминанием о том, что будущее уже наступило, и технологии продолжают менять нашу жизнь. А Иннополис становится примером того, как можно интегрировать инновации в повседневную жизнь, создавая комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения.

В Румынии была выведена новая порода кошек, получившая название «Трансильванская кошка». Эта порода уже признается культурным наследием страны, хотя её официальное признание пока находится на стадии обсуждения. Окончательное решение о статусе породы должно быть принято через два года, когда будет получено четвёртое поколение котят.

Бодрого настроения!

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сегодня, в 06:00 0

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