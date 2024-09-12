12 сентября: чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» и пёс-охранник заправки

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На что похожи ваши облака? Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +26 градусов.

В Москве на днях завершился чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», в котором стал победителем 25-летний Дмитрий Дадиан.

В соревнованиях участвовали 105 тысяч человек в возрасте от 6 до 80 лет. Организаторы так же отметили, что взрослые игроки продемонстрировали более высокий уровень мастерства и стратегического мышления.

В напряженной финальной битве Дмитрий Дадиан проявил отличную реакцию и умение предугадывать ходы соперника. В результате он стал чемпионом Москвы по «Камень, ножницы, бумага» и получил пояс победителя.

Cегодня слушаем Caravan Palace - Moonshine.

Сотрудники заправочной станции в Лиме, Перу, давно обратили внимание на бродячего пса по кличке Гринго. Животное часто навещало заправку, но недавно оно стало настоящим героем.

Когда сотрудница магазина при заправке чуть не стала жертвой ограбления, Гринго заметил неладное и решительно вступился. Он яростно напал на грабителей, заставив их позабыть про оружие и бросится прочь.

Такой храбрый поступок пса не остался незамеченным - Гринго официально приняли на должность охранника заправки. Теперь у него есть униформа, удостоверение и, что самое главное, крыша над головой и еда в качестве "зарплаты".

Вот уже более 10 лет эта талантливая рукодельница, известная в интернете под ником QuirkyCactuss, создает уникальные и оригинальные шапки крючком. Она вспоминает, как всё началось с её младшего сына, который обожал необычные головные уборы. Вдохновленная его увлечением, мама решила порадовать мальчика и связала несколько шапок в виде животных и мифических существ.

Фантастического настроения!