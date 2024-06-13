13 июня: байкер в хитиновых доспехах и невероятно редкий янтарь с отпечатком древнего кустика

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Зонтик лучший друг. Сегодня в Туле ожидается дождь с грозой, а воздух прогреется до +24 градусов.

Иногда художники используют для своих работ необычные и неожиданные материалы, которые способны вызвать удивление у зрителей. Например, один умелец из Китая, полакомившись креветками и раками, решил не выбрасывать объедки, а создать из них оригинальную скульптуру.

Результатом его творческих усилий стала статуэтка байкера в доспехах, восседающего на мотоцикле. Используя кости и панцири морских обитателей, художник смог придать своему творению впечатляющий и даже немного устрашающий вид.

Конечный результат действительно удивил зрителей. Реакция публики на это необычное произведение искусства оказалась неоднозначной. Не все сразу смогли определиться, как к нему относиться - считать ли байкера из креветок и раков красивым или, наоборот, отталкивающим.

Тем не менее, большинство людей все-таки похвалили художника за его творческий подход и умение превращать, казалось бы, обычный мусор в оригинальное и запоминающееся произведение искусства. Это яркий пример того, как безграничная фантазия и нестандартный взгляд на вещи могут рождать удивительные творения.

А как считаете вы , удалось ли автору создать интересную и достойную работу из необычных материалов?

Слушаем новую песню Twenty One Pilots - Midwest Indigo.

В Калининграде, на Янтарном комбинате, произошло невероятное открытие – добыт редкий янтарь, получивший название "стопа гнома". Смола реликтовых хвойных деревьев, возраст которой насчитывает более 40 миллионов лет, застывала не моментально. Вероятно, на ее пути встал кустик, веточки которого разделили смолу, создав необычную форму, напоминающую "пальцы".

"За всю многолетнюю практику геммолога я не встречала ничего подобного. Для формирования такой фантазийной формы в природе должны были сложиться поистине уникальные, нестандартные и, скорее всего, не повторяющиеся условия", – поделилась геммолог комбината Анна Дугина.

Этот уникальный янтарь – настоящее чудо природы! "Стопа гнома" – это не просто драгоценный камень, а застывшая история, сохранившая в себе отпечаток древнего кустика, который рос миллионы лет назад.

Проект "Capture the Atlas" провел конкурс на лучшие фотографии Млечного Пути, собрав более 5000 работ со всего мира. Жюри выбрало самые впечатляющие снимки, в которых космическая красота гармонично сочетается с земными пейзажами.

Удивительного настроения!