13 декабря: Microsoft выпустил рождественский свитер и медведь-хулиган похитил Гринча

Доброе утро! До Нового года осталось 19 дней. У вас есть какие-то интересные новогодние ритуалы? Если да, то скорее пишите в комментариях и читайте только хорошие новости!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой снег и до -6 градусов. В субботу немного потеплеет до -5 градусов и снова снег. В воскресенье снег не прекратится и до -3 градусов.

Microsoft представил рождественский свитер, который стал настоящим хитом среди сотрудников компании. В этом году дизайнеры решили добавить оригинальный элемент — сменный модуль, имитирующий знаменитое «красное кольцо смерти» Xbox 360, ставшее символом проблем с консолью.

Свитер был доступен исключительно в корпоративном магазине Microsoft и быстро раскуплен сотрудниками, что свидетельствует о его популярности и интересе к культовым атрибутам бренда. Этот необычный аксессуар стал не только забавным элементом праздничного гардероба, но и данью уважения к истории игровой консоли, оставившей заметный след в индустрии.

Встречаем пятницу под Глюк`ozа - Снег идет.

В Нейплсе, штат Флорида, произошел необычный инцидент, который стал настоящим украшением рождественского сезона. Шаник Суарес, местная домовладелица, заметила пропажу надувного украшения в виде Гринча и была готова обвинить в этом хулиганистых детей. Однако вскоре ей позвонила соседка, сообщив, что Гринч найден — он валяется на её участке.

Шаник не могла поверить своим глазам, когда узнала, что похитителем оказался молодой медведь. Женщина посмеялась над забавным зверем, который явно не любил известного персонажа. Однако смех быстро сменился сожалением, когда медведь предпринял вторую попытку кражи. На этот раз его острые когти нанесли серьезный ущерб надувному Гринчу, и украшение было вынуждено покинуть сцену — отправившись в мусорный контейнер.

Таким образом, история о том, как Гринч украл Рождество, получила свое продолжение, но уже с медвежьим акцентом. Рождество в Нейплсе запомнится не только праздничными огнями, но и забавными похождениями дикой природы.

В интернете стремительно набирают популярность новогодние свечи, выполненные в оригинальных формах — в виде икры, апельсина и даже бутерброда с красной икрой. Эти креативные изделия не только создают атмосферу праздника, но и становятся ярким акцентом в декоре.

Веселого настроения!