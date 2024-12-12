12 декабря: новый рекорд с 605 елками и тёмное пенное с ароматом ОREO

Доброе утро! До Нового года осталось 20 дней. Какой ваш любимый способ отмечать Новый год — с друзьями или с семьей?

Все замело. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха будет до -5 градусов.

В немецком городе Ринтельн местные жители Сюзанна и Томас Джеромин вновь удивили мир, украсив свой дом 605 рождественскими елями. Это уже седьмой раз, когда пара пытается установить мировой рекорд по количеству праздничных деревьев, и на этот раз они превзошли самих себя.

Для создания этого волшебного зрелища было использовано впечатляющее количество — 120 тысяч украшений. Елки, сверкающие огнями и яркими игрушками, привлекли внимание местных жителей и гостей города, которые пришли полюбоваться на это уникальное рождественское оформление.

Сюзанна и Томас не только создают атмосферу праздника, но и вдохновляют других на творчество и добрые дела в преддверии Рождества. Их усилия подчеркивают важность семейных традиций и радости совместного времяпрепровождения в этот волшебный период года.

Просыпаемся и включаем Bobby Helms - Jingle Bell Rock .

В Польше на рынок вышло новое пиво под брендом Bojan, которое обещает удивить любителей необычных вкусов — тёмное пенное со вкусом печенья ОREO. Этот уникальный продукт вызвал смешанные отзывы среди потребителей, что подчеркивает его необычность и смелость.

Некоторые дегустаторы отмечают, что, несмотря на множество неудачных опытов с пивом в прошлом, этот напиток оказался довольно приятным. Они отмечают отчетливые нотки печенья ОREO, что делает его интересным вариантом для тех, кто ищет что-то новое в мире пивоварения.

Однако не все так однозначно: другие рецензенты описывают пиво как "водянистую шоколадную жижу с искусственным вкусом и ароматом", что говорит о том, что вкус может оказаться слишком специфичным для широкой аудитории.

Так стоит ли пробовать это новое пиво? Если вы любите эксперименты и необычные сочетания, возможно, стоит дать ему шанс. В противном случае, лучше оставить его тем, кто готов к новым вкусовым приключениям.

Строительство на пляже, включая замки из песка и песчаные скульптуры, знакомо многим, но это занятие недолговечно: через несколько часов от них остаются лишь воспоминания и фотографии. Однако художник Кальвин Зайберт не боится мимолетности своих творений.

Приятного настроения!