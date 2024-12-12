  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 12 декабря: новый рекорд с 605 елками и тёмное пенное с ароматом ОREO - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
12 декабря: новый рекорд с 605 елками и тёмное пенное с ароматом ОREO

12 декабря: новый рекорд с 605 елками и тёмное пенное с ароматом ОREO

Доброе утро! До Нового года осталось 20 дней. Какой ваш любимый способ отмечать Новый год — с друзьями или с семьей?

Все замело. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха будет до -5 градусов.

В немецком городе Ринтельн местные жители Сюзанна и Томас Джеромин вновь удивили мир, украсив свой дом 605 рождественскими елями. Это уже седьмой раз, когда пара пытается установить мировой рекорд по количеству праздничных деревьев, и на этот раз они превзошли самих себя.

Для создания этого волшебного зрелища было использовано впечатляющее количество — 120 тысяч украшений. Елки, сверкающие огнями и яркими игрушками, привлекли внимание местных жителей и гостей города, которые пришли полюбоваться на это уникальное рождественское оформление.

Сюзанна и Томас не только создают атмосферу праздника, но и вдохновляют других на творчество и добрые дела в преддверии Рождества. Их усилия подчеркивают важность семейных традиций и радости совместного времяпрепровождения в этот волшебный период года.

Просыпаемся и включаем Bobby Helms - Jingle Bell Rock .

В Польше на рынок вышло новое пиво под брендом Bojan, которое обещает удивить любителей необычных вкусов — тёмное пенное со вкусом печенья ОREO. Этот уникальный продукт вызвал смешанные отзывы среди потребителей, что подчеркивает его необычность и смелость.

Некоторые дегустаторы отмечают, что, несмотря на множество неудачных опытов с пивом в прошлом, этот напиток оказался довольно приятным. Они отмечают отчетливые нотки печенья ОREO, что делает его интересным вариантом для тех, кто ищет что-то новое в мире пивоварения. 

Однако не все так однозначно: другие рецензенты описывают пиво как "водянистую шоколадную жижу с искусственным вкусом и ароматом", что говорит о том, что вкус может оказаться слишком специфичным для широкой аудитории.

Так стоит ли пробовать это новое пиво? Если вы любите эксперименты и необычные сочетания, возможно, стоит дать ему шанс. В противном случае, лучше оставить его тем, кто готов к новым вкусовым приключениям.

Строительство на пляже, включая замки из песка и песчаные скульптуры, знакомо многим, но это занятие недолговечно: через несколько часов от них остаются лишь воспоминания и фотографии. Однако художник Кальвин Зайберт не боится мимолетности своих творений. 

Приятного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
11 декабря: микрофон в стиле Atomic Heart и подводный рекорд
11 декабря: микрофон в стиле Atomic Heart и подводный рекорд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.